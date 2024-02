Terra Amara Anticipazioni 9 febbraio 2024: Zuleyha inchioda Betul!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 9 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha scopre che Betul ha derubato l'azienda!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 febbraio 2024, alle 14:10, Zuleyha fa sapere a Lutfiye che Betul ha derubato l'azienda Yaman, vendendo diversi ettari di terreno senza essere stata autorizzata. Le due allora cercano un modo per informare Fikret della brutta novità. Intanto, all'oscuro di tutto ciò, Sermin e la figlia stanno festeggiando le imminenti nozze insieme ad alcune signore del Circolo...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha fa una scoperta sconvolgente...

Saniye ha visto Ekrem intento a far recintare uno dei terreni degli Yaman. Indispettita e sospettosa, il capo dei braccianti ha deciso di affrontarlo e chiedergli direttamente che cosa stesse accadendo; lui allora le ha rivelato di aver comprato la terra da un uomo sconosciuto. Saniye ha informato Zuleyha, la quale in questo modo viene a sapere che sono stati venduti diversi ettari di terreno a sua insaputa...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Lutfiye senza parole...

L'Altun fa sapere a Lutfiye di aver fatto una terribile scoperta: qualcuno ha venduto dei terreni degli Yaman senza avere il suo permesso. Inoltre, è venuta a sapere che è stata Betul. Ora, le due stanno escogitando un piano per rivelare nel migliore dei modi possibili a Fikret che la sua promessa sposa ha derubato l'azienda. In che modo reagirà il rosso a questa notizia sconvolgente?

Betul spalle al muro, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 9 febbraio 2024

Sermin e Betul sono consapevoli del fatto che il cuore di Fikret, in verità, batta per Zuleyha, ma si augurano comunque che questo sarà un matrimonio felice. D’altra parte, alla giovane non importa che lui la ami, perché quel che le importa è che potrà mettere le mani sulle ricchezze di Fekeli, dato che Fikret è il suo unico erede. Non sapendo che l’ex sarta e Lutfiye hanno scoperto che ha derubato l’azienda, e che stanno per aggiornare il suo fidanzato, Betul, insieme alla madre e ad alcune signore del Circolo, sta festeggiando le nozze imminenti!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 5 al 10 febbraio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.