Beautiful Anticipazioni Puntate dal 5 al 10 febbraio 2024: Brooke distrutta. Ridge ha rotto con lei!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 5 al 10 febbraio 2024.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 5 al 10 febbraio 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Lunedì 5 febbraio 2024

Taylor ha alla fine ceduto e ora crede che Ridge ami lei e solo lei. I due suggellano la loro riunione con un bacio e condividono il grande momento con Steffy, Thomas ed Eric. Brooke però sta arrivando ad Aspen, decisa a capire perché suo marito sia partito senza dirle nulla. Per la Logan sono in arrivo notizia sconvolgenti e molto dolorose. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 5 febbraio 2024

Puntata in onda Martedì 6 febbraio 2024

Brooke è arrivata ad Aspen ed è riuscita a trovare Ridge. La Logan gli chiederà perché abbia deciso di raggiungere Taylor e scoperto che lui intende tornare con la Hayes, non riuscirà a capacitarsi di quanto il marito le abbia appena detto. È certa che loro due siano uniti dal destino e che il loro matrimonio debba durare per sempre e possa essere sempre salvato. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 6 febbraio 2024

Puntata in onda Mercoledì 7 febbraio 2023

Brooke prega Ridge di ripensare a quello che le ha detto e di tornare a casa con lei, affinché i due possano chiarire quanto è successo tra loro e salvare il loro matrimonio. Il Forrester non ne vuole però sapere e visto che la sua consorte non riesce ancora a confessargli il suo tradimento, non ha alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi. Intanto Steffy e Taylor osservano la scena dalla finestra. La Hayes impedisce alla figlia di intromettersi. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 7 febbraio 2024

Puntata in onda Giovedì 8 febbraio 2023

Brooke è sconvolta dalla decisione di Ridge, che l’ha lasciata senza neanche spiegarle il perché. La donna non può credere che tra loro sia finito tutto in questo modo e soprattutto senza una spiegazione. Cos’ha fatto di tanto grave da non avere più l’amore dell’uomo della sua vita? Ovviamente ignora che il Forrester è convinto che sia stata lei a chiamare i servizi sociali e che non gli abbia detto nulla, certa di averla fatta franca. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful dell'8 febbraio 2024

Puntata in onda Venerdì 9 febbraio 2023

Davanti a una Brooke senza parole, Ridge la prega di dirgli la verità sui Servizi Sociali. Il Forrester è durissimo con la moglie e le dice di essere certo che sia stata lei. La Logan nega con tutte le sue forze di essere responsabile e lo prega di crederle. Le sue preghiere rimarranno inascoltate. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 9 febbraio 2024

Puntata in onda Sabato 10 febbraio 2023

Ridge è esasperato dalle bugie di Brooke e proprio non vuole più starla ad ascoltare. Il Forrester decide di piantarla in asso e di tornare allo chalet, dove lo aspettano Steffy e Taylor. Con quest’ultima si scambia un appassionato bacio, suggellando di nuovo la loro unione. Intanto Steffy è pronta a mettere i puntini sulle “i” con la sua matrigna.

Dopo il duro confronto con Steffy, Brooke è tornata a casa. Bill bussa di nuovo alla sua porta dopo aver ricevuto un altro secco NO da parte di Katie. Lo Spencer, deluso e amareggiato, confessa alla bionda di essere sempre stato convinto che Ridge non fosse l’uomo adatto a lei e che il destino, come a lei piace pensare, non abbia mai tifato per la loro coppia. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 10 febbraio 2024

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.