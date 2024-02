Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 febbraio 2024: Ridge corre da Taylor. Brooke crolla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge, esasperato, dice addio per sempre a Brooke e va da Taylor!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 9 febbraio 2024, alle ore 13.45, Brooke fa fatica a credere alle sue orecchie: Ridge la sta davvero accusando di aver chiamato il Servizio Tutela Minori per denunciare Thomas con tanta sicurezza? A quanto pare, sì. L'uomo non ha alcun dubbio, sa per certo che sia stata lei, tanto che le ha dato un'ultima possibilità di ammettere di essere colpevole. La Logan senior, sconcertata, non ha potuto far altro che continuare a ribadire di essere innocente. Così il Forrester, stanco di stare a sentire la moglie mentirgli sfacciatamente, decide di dirle addio per sempre e di lasciarla sola a piangere disperata per correre da Taylor!

Anticipazioni Beautiful: Brooke è disperata!

Brooke era giunta ad Aspen certa che Ridge prima l'avrebbe abbracciata calorosamente e che poi avrebbe acconsentito impazientemente a rincasare con lei. Peccato che si stesse soltanto illudendo. Una volta giunta a destinazione. La Logan senior ha scoperto con sgomento che il marito aveva deciso di lasciarla per tornare insieme a Taylor. A quanto pare, il Forrester era talmente tanto convinto di questa scelta di averlo anche detto subito ai figli...

Beautiful Anticipazioni: Ridge accusa Brooke!

La bionda è un'anima in pena. Brooke era ancora più triste perché non riusciva a spiegarsi il motivo della drastica decisione presa dal marito. Alla fine, però, il Forrester ha vuotato il sacco, ammettendo che era giunto a questa difficile conclusione perché stanco delle sue pugnalate alle spalle: aveva scoperto che era stata lei a chiamare il Servizio Tutela Minori per denunciare Thomas, affinché gli togliessero Douglas...

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge corre da Taylor!

La Logan senior non riesce a credere che l'amato consorte la stia accusando di aver denunciato Thomas al Servizio Tutale Minori, anche e soprattutto perché non è stata lei. Ridge però ne è sicuro, e quindi insiste: le chiede per l'ultima volta di confessare. Brooke continua a dichiararsi innocente, e così l'uomo, esasperato, le dice addio per sempre e corre da Taylor. Mentre la madre di Hope si dispera, i due ex, che si sono da poco ritrovati, si stringono in un forte abbraccio, e si abbandonano ad un lungo ed appassionato bacio...

