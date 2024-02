Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 febbraio 2024 - Brooke si trova ancora davanti a Ridge, incapace di trattenere le lacrime. Lui le sta dicendo che ormai ha preso la sua decisione, dunque è del tutto inutile che lei continui ad insistere: vuole mettere un punto al loro matrimonio, e stare insieme a Taylor. Ad acuire la disperazione della Logan senior c'è il fatto che non sappia per quale motivo il Forrester sia giunto a questa conclusione, ma adesso sta per scoprirlo. Il marito le parla della telefonata che lei avrebbe effettuato al Servizio Tutela minori per denunciare Thomas e fargli togliere Douglas. Brooke, sconvolta, nega ogni responsabilità, mentre Ridge le dà l'ultima chance per essere sincera: pretende che confessi una volta per tutte di essere colpevole! Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 8 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 8 febbraio 2024 - Betul è sempre più pentita di essersi alleata segretamente con un losco individuo quale Abdulkadir; purtroppo, però, ormai è tardi per tirarsi indietro. Nel frattempo, Saniye vede Ekrem intento a far recintare uno dei terreni degli Yaman. Indispettita e sospettosa, il capo dei braccianti decide di affrontarlo e chiedergli direttamente che cosa stia accadendo; lui allora le rivela che ha comprato la terra da un uomo sconosciuto. Saniye informa Zuleyha, la quale in questo modo viene a sapere che sono stati venduti diversi ettari di terreno a sua insaputa... ma chi sarà mai stato? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 febbraio 2024 - Maria continuerà a non capacitarsi di essere stata rifiutata da Salvador. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza non riuscirà a convincere il fidanzato a sposarla e nonostante tutti i suoi sforzi, tra i quali organizzare una festa in suo onore, non è riuscita nel suo intento. Petra, malefica come sempre, approfitterà di questo momento di difficoltà della sua collega, per schiaffarle in faccia tutta la sua infelicità. Un tiro mancino che spezzerà ancora di più il cuore della disperata Fernandez. Qui la trama completa de La Promessa.

