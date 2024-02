Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 febbraio 2024: Ridge dà a Brooke un ultimatum!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'8 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge pretende che Brooke ammetta di essere colpevole!

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 l'8 febbraio 2024, alle ore 13.45, Brooke si trova ancora davanti a Ridge, incapace di trattenere le lacrime. Lui le sta dicendo che ormai ha preso la sua decisione, dunque è del tutto inutile che lei continui ad insistere: vuole mettere un punto al loro matrimonio, e stare insieme a Taylor. Ad acuire la disperazione della Logan senior c'è il fatto che non sappia per quale motivo il Forrester sia giunto a questa conclusione, ma adesso sta per scoprirlo. Il marito le parla della telefonata che lei avrebbe effettuato al Servizio Tutela minori per denunciare Thomas e fargli togliere Douglas. Brooke, sconvolta, nega ogni responsabilità, mentre Ridge le dà l'ultima chance per essere sincera: pretende che confessi una volta per tutte di essere colpevole!

Anticipazioni Beautiful: Brooke distrutta!

Brooke è arrivata ad Aspen convinta che Ridge sarebbe ritornato a casa con lei; purtroppo, però, si era soltanto illusa. La donna è rimasta di stucco nel momento in cui è venuta a sapere che, invece, il marito non aveva la minima intenzione di assecondarla: ormai aveva già fatto la sua scelta, ossia restare insieme a Taylor. Prendendo atto del fatto che il Forrester aveva deciso di rimettersi con l'ex, e quindi di lasciarla, la Logan senior è crollata...

Beautiful Anticipazioni: Brooke non capisce perché Ridge l'abbia lasciata...

La bionda, in lacrime, era certa che l'amato, alla fine, sarebbe tornato sui suoi passi, poiché in fondo conscio del fatto che il loro amore sia più forte di qualsiasi altra cosa, o di qualsiasi altro sentimento. Ma per quanto Brooke insista, Ridge non ne vuole sapere di tornare con lei. La Logan senior è in preda alla disperazione, anche e soprattutto perché non riesce a comprendere quale sia il motivo che ha spinto l'uomo a prendere questa drastica decisione...

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge mette Brooke alle strette...

La madre di Hope è inconsolabile. Il Forrester l'ha lasciata per rimettersi insieme a Taylor, ed è irremovibile. Inoltre, ad accrescere la sua tristezza, c'è il fatto che Brooke non sappia quale sia la ragione per cui il coniuge abbia fatto questa scelta. Alla fine, però, Ridge le rivela che non può far finta di non aver scoperto che sia stata lei a fare la telefonata al Servizio Tutela Minori per denunciare Thomas, affinché gli togliessero Douglas. La Logan senior è sotto shock, non sa di che cosa stia parlando, ma lui insiste, chiedendole per l'ultima volta di vuotare il sacco, ammettendo di essere colpevole. La sorella maggiore di Donna e Katie continua a negare, e a piangere...

