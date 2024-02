Terra Amara Anticipazioni 8 febbraio 2024, Puntata Pomeridiana e Serale: Betul uccide Azize?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera dell'8 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Betul causa la caduta di Azize. La nonnina se la caverà?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda l'8 febbraio 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, Betul ha scoperto che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu grazie ad una foto, che adesso sta cercando di strappare alla nonnina. Così, la giovane provoca la caduta di Azize. Per fortuna, quest'ultima se la caverà con una breve degenza. In un secondo momento, nel corso di una cena, Fikret annuncia le imminenti nozze con Betul: si sposeranno entro un mese. La figlia di Sermin crede di potersi lasciare alle spalle il passato, ma si sta illudendo. Abdulkadir la raggiunge ed avanza nuove richieste. Intanto, Azize si sta riprendendo dalla caduta, mentre Fadik sospetta che non si sia trattato di un incidente. Nel bel mezzo della notte, la nonnina va a svegliare Zuleyha per confessarle che è stata la mora a spingerla; la ragazza, però, crede che abbia fatto semplicemente un incubo. Per finire, Betul inizia a pentirsi di aver stretto un accordo con Abdulkadir. Saniye, nel mentre, ha scoperto che Ekrem sta facendo recintare un terreno degli Yaman, e così va a chiedergli spiegazioni. Lui le fa sapere di aver comprato la terra da un uomo sconosciuto. In questo modo, l'Altun viene a sapere che sono stati venduti diversi ettari di terreno a sua insaputa...

Terra Amara Anticipazioni: Azize in ospedale!

Betul, per puro caso, ha trovato una vecchia foto che appartiene alla nonnina; nell'immagine sono ritratti Demir insieme al vecchio compagno di studi che ha il volto di Mehmet Kara, ma che sul retro della fotografia viene segnalato come Hakan Gumusoglu. Per la giovane non ci sono dubbi, l'imprenditore ha mentito in merito alla sua identità. Determinata ad impossessarsi della prova, Betul tenta di strappare la foto dalle mani di Azize, la quale, opponendo resistenza con la poca forza che ha, finisce con il cadere all'indietro e sbattere la testa. Per fortuna, Azize se la cava con una breve degenza.

Terra Amara Anticipazioni: Azize accusa Betul, ma...

Nel corso di una cena, Fikret annuncia le imminenti nozze con Betul: si sposeranno entro un mese. Quest'ultima è felice, ed è convinta di potersi lasciare alle spalle il passato, però si sta solo illudendo; infatti, Abdulkadir la raggiunge per avanzare delle nuove richieste. Intanto, la nonnina si sta riprendendo dalla caduta, mentre Fadik comincia a pensare che non si sia trattato di un incidente. Quella notte, Azize raggiunge Zuleyha e la sveglia per raccontarle che è stata Betul a spingerla e a farla cadere. La donna aggiunge che non vuole più vederla in casa, perché la teme. L'ex sarta, tuttavia, crede che Azize abbia semplicemente avuto un brutto sogno...

Zuleyha sotto shock, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'8 febbraio 2024

Betul è sempre più pentita di essersi alleata segretamente con un losco individuo quale Abdulkadir; purtroppo, però, ormai è tardi per tirarsi indietro. Nel frattempo, Saniye vede Ekrem intento a far recintare uno dei terreni degli Yaman. Indispettita e sospettosa, il capo dei braccianti decide di affrontarlo e chiedergli direttamente che cosa stia accadendo; lui allora le rivela che ha comprato la terra da un uomo sconosciuto. Saniye informa Zuleyha, la quale in questo modo viene a sapere che sono stati venduti diversi ettari di terreno a sua insaputa... ma chi sarà mai stato?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 5 al 10 febbraio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.