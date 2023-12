Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 dicembre

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 8 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 dicembre - Steffy capirà che qualcosa turba suo marito e cercherà di rincuorarlo. La Forrester chiederà al marito quali siano i suoi veri sentimenti su Sheila e lo pregherà di essere sincera con lei e di non temere alcuna sua reazione; lo capirà qualunque cosa dirà. Intanto Brooke e Liam continueranno a spronare Hope a non abbassare la guardia con Thomas mentre quest’ultimo confesserà ai genitori di non volere una guerra con le Logan. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 8 dicembre - Demir vorrà liberarsi per sempre di Umit. Lo Yaman raggiungerà la donna, pronto a ucciderla. Zuleyha riuscirà a fermarlo e i due torneranno a casa. Tra i due sembrerà essere tornata la pace. Ma le cose alla tenuta prenderanno una piega drammatica. Da una parte ci sarà la gendarmeria che arriverà per prendere la Altun e Sevda per interrogarle e accusarle di omicidio, dall’altra ci sarà l’arrivo di Betul, la figlia di Sermin, che diventerà una nuova spina nel fianco per la famiglia. Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 dicembre 2023 - Cruz e Don Alonso accoglieranno in casa Elisa De Grazalema e scopriranno che la donna è una vecchia conoscenza del marchese, con cui pare abbia avuto una storia d’amore. Intanto Manuel sarà preoccupato dall’atteggiamento scostante e discutibile di Jimena, cominciato dopo le sue accuse. Il giovane si spaventerà ancora di più quando sua moglie accuserà un malore. Intanto Maria confesserà a Teresa di non capire perché Lope la tratti con così tanta freddezza e la cameriera capirà di dover chiedere scusa a Mauro per come si è comportata dopo la fine della loro storia. Pia e Don Gregorio saranno costretti a sposarsi per evitare lo scandalo e riportare l’integrità morale nella grande villa. Qui la trama completa de La Promessa.

