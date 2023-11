Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 4 al 10 dicembre 2023: Mujgan muore, Fikret distrutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 4 al 10 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 4 al 10 dicembre 2023 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10, e la domenica dalle 21:20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 4 dicembre 2023

Zuleyha Altun ha scoperto che il marito Demir Yaman l’ha tradita con Umit grazie alla rivelazione di Mujgan. Ferita, fugge a Cipro con i figli, chiedendo alle persona attorno a lei di aiutarla a far perdere le proprie tracce. Demir chiede aiuto a Gulten ma, vedendola furiosa con lui e poco propensa ad aiutarlo, la caccia dalla villa. Yaman si rivolge a Sadi ma anche questa volta trova un muro, tutti sono dalla parte della Altun.

Puntata in onda Martedì 5 dicembre 2023

Mujgan muore in un incidente aereo e tutti sono devastati da questa notizia. Fikret, in particolare, si pente di aver preferito la sua vendetta contro gli Yaman all’amore per la bella dottoressa ormai defunta. Nel frattempo Sermin trova un documento che conferma la vera identità di Sevda: la donna è in realtà Fatma Odzen la madre biologica di Umit. Grazie all’intercessione di Uzum, Gaffur viene riammesso in casa da Saniye.

Puntata in onda Mercoledì 6 dicembre 2023

Sebbene sia decisa a tenersi ben lontano dalla villa e dal marito Demir dopo al scoperta del tradimento, qualcosa spinge Zuleyha a cambiare idea e a tornare ben presto a Cukurova. Sevda, infatti, ha ricevuto un biglietto anonimo da parte di qualcuno che ha assisto all’omicidio di uno dei malintenzionati che ha provato a svaligiare la villa e vuole soldi in cambio di denaro. Ricattata, la Altun torna a casa per aiutare Sevda con le indagini.

Puntata in onda Giovedì 7 dicembre 2023

Fikret è completamente perso dopo la morte di Mujgan e comprende che è arrivato il momento di finire la sua vendetta contro gli Yaman, e spendere le sue energie per occuparsi di Kerem Ali, il figlio della donna che amava e che è rimasto orfano. Mentre Fikret chiede allo zio Fekeli di adottare il bambino e assicurargli un lascito che lo faccia vivere dignitosamente, Umit continua a perseguitare Demir poiché ancora profondamente innamorata.

Puntata in onda Venerdì 8 dicembre 2023

Demir ha deciso di farla finita, uccidendo Umit e suicidandosi ma Zuleyha, venuta a sapere del suo piano, lo dissuade all’ultimo momento. Tra i due sembra essere tornata la pace, ma per la Altun si aprono nuovi guai: la gendarmeria ha ricevuto una denuncia da parte di un testimone oculare che accusa lei e Sevda di omicidio. Il cadavere, tuttavia, non viene trovato e le due vengono rilasciare. Momento di commozione per Sermin che riabbraccia a sorpresa la figlia Betul.

Puntate in onda Sabato 9 dicembre 2023

Sermin è felice dell’arrivo di Betul, soprattutto scoprendo che ha preso una casa vicino la villa dei Demir. Mentre Fikret vorrebbe fare pace con il fratellastro, Sevda vuole portare Umit lontana da Cukurova per iniziare una nuova vita insieme. Idea che si concretizza quando scopre che la figlia è incinta e che ha rivelato tutto a Zuleyha, la quale è decisa a portarle via il figlio e crescerlo insieme ai suoi. Mentre Sanye inizia a sospettare di Cumali vedendolo sempre insieme alla piccola Uzum, Demir scopre che Zuleyha ha venduto le sue quote dell’azienda e risale al nome di Fikret. Così lo affronta a muso duro per farsi rivelare la verità.

Puntate in onda Domenica 10 dicembre 2023

Umit confessa a Demir di essere incinta e lui reagisce in modo inaspettato: vuole costringerla ad abortire anche contro il suo consenso. Yaman ignora che la dottoressa non è veramente incinta ma che si tratta dell’ennesimo stratagemma per manipolarla, ma questo gioca a vantaggio di Sermin e Betul che si sono messe in testa di distruggere la reputazione del cugino e il suo dominio su Cukurova. Mentre Betul, infatti si avvicina ad Umit in cerca di dettagli da usare contro Demir, Sermin trova le foto che provano l’esistenza della tresca tra Yaman e Umit e non si farà scrupoli ad usarle. Nel frattempo, Demir sequestra Umit per costringerla ad abortire ma lei allerta le forze dell’ordine e riesce a fuggire, aiutata da Sevda che chiede a Fekeli di ospitarla. L’uomo accetta in cambio, tuttavia, pretende che la dottoressa lascia Cukurova al più presto.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.