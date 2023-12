Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Terra Amara per la puntata in onda l'8 dicembre 2023 su Canale 5. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci rivelano che Zuleyha ferma Demir e gli impedisce di uccidere Umit poi viene portata in gendarmeria con l'accusa di omicidio.

Le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 l’8 dicembre 2023, alle ore 16.40, Demir vorrà liberarsi per sempre di Umit. Lo Yaman raggiungerà la donna, pronto a ucciderla. Zuleyha riuscirà a fermarlo e i due torneranno a casa. Tra i due sembrerà essere tornata la pace. Ma le cose alla tenuta prenderanno una piega drammatica. Da una parte ci sarà la gendarmeria che arriverà per prendere la Altun e Sevda per interrogarle e accusarle di omicidio, dall’altra ci sarà l’arrivo di Betul, la figlia di Sermin, che diventerà una nuova spina nel fianco per la famiglia.

Anticipazioni Terra Amara: Demir vuole uccidere Demir

Umit non ha alcuna intenzione di lasciare in pace Demir e ha giurato di rendergli la vita impossibile. Lo tormenterà sino a quando lui non soffrirà come lei. Il primario è una furia, implacabile e spietata. Per questo motivo lo Yaman penserà che l’unico modo per fermarla sia ucciderla e poi, certo di non ricevere il perdono di Zuleyha, puntarsi una pistola alla testa e suicidarsi. Il manager farà esattamente così, dirigendosi verso casa dell’ex amante.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha impedisce a Demir di uccidere Umit

Zuleyha verrà a sapere dei piani del marito e gli correrà dietro per fermarlo. La ragazza riuscirà a impedirgli di fare un’altra sciocchezza e lo inviterà a tornare a casa con lei, dove cercheranno di ricostruire tutto da capo. Alla tenuta sembrerà tornare la pace ma Zuleyha e Sevda sono sotto ricatto e presto la gendarmeria arriverà per portarle in caserma e interrogarle. Sono entrambe accusate di omicidio. I gendarmi non hanno però alcuna prova contro di loro e sono costretti a rilasciarle.

Trame e Anticipazioni Terra Amara: Arriva Betul, la figlia di Sermin

La pace alla tenuta Yaman non è mai destinata a durare a lungo. Zuleyha e Demir stanno per affrontare un nuovo nemico. Si tratterà di Betul, la figlia di Sermin. La ragazza tornerà a sorpresa a Çukurova dando una grande gioia alla sua mamma. Le due prometteranno di unire le forze per prendersi ciò che da tempo desiderano e non si lasceranno sopraffare da nessuno. Demir dovrà guardarsi le spalle, di nuovo, da sua cugina.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.