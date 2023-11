La Promessa Anticipazioni Puntate dal 4 all'8 dicembre 2023: Arriva la Baronessa Elisa. Cruz brucia di gelosia!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 4 all'8 dicembre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, dalle ore 16.40 alle ore 16.55. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 4 all'8 dicembre 2023, con una sorpresa per in fan. L'episodio in onda venerdì 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, prenderà il posto del solito appuntamento con Amici e Uomini e Donna, cominciando quindi alle 14.45 e facendoci compagnia sino alle 17.00.

Puntata di Lunedì 4 dicembre 2023

Dopo l’apertura del testamento del Barone la terribile scoperta che le sue ricchezze non andranno solo alle figlie, è caccia alla misteriosa Elisa De Grazalema. Don Alonso vuole a tutti i costi sapere chi sia questa donna di cui nessuno sa nulla, nemmeno Don Raimundo. Il marchese non può certo sapere che la baronessa è una sua vecchia conoscenza, il cui ricordo non è per nulla positivo.

Puntata di Martedì 5 dicembre 2023

Petra ha svergognato Pia davanti a tutti ma ha anche spinto la marchesa a prendere dei provvedimenti contro la governante. Cruz si decide ad affrontare la cameriera e l’accusa di essere una bugiarda. Inaspettatamente Don Gregorio si fa avanti per aiutare la collega, rivelando di essere il padre del bambino.

Puntata di Mercoledì 6 dicembre 2023

Lope continua a soffrire il mal d’amore per via di Maria. Il cuoco trova il coraggio di rivelare a Mauro di essere innamorato della Fernandez. Catalina invece convince suo padre a farle visitare il palazzo di Cordoba, ereditato dalla matrigna ma gli chiede di non dire nulla alla marchesa.

Puntata di Giovedì 7 dicembre 2023

Manuel si è convinto che Jimena lo abbia imbrogliato e cerca di raccogliere tutte le prove, per metterla in difficoltà. La reazione della ragazza, messa con le spalle al muro, sarà molto più dura di quanto il marchese si aspettasse.

Puntata di Venerdì 8 dicembre 2023, in onda dalle 14.45

Cruz ha deciso di invitare Elisa De Grazalema alla tenuta, in modo da conoscere la donna a cui suo padre ha lasciato una bella fetta di eredità. La donna arriva alla Promessa e infastidisce immediatamente la marchesa, rivelando di conoscere Don Alonso e di avere con lui un misterioso passato. Jimena è andata su tutte le furie e si è allontanata da Manuel. Il marchese cerca di far pace con lei ma la moglie lo tratta con astio e comincia a comportarsi in maniera piuttosto fastidiosa e discutibile. Intanto in cucina la tensione tra Simona e Candela continua e Lope tenta di mettere pace tra loro. Petra invece non ha ancora mollato la presa su Pia e continua a insultarla per via della sua gravidanza. La governante può però contare sull’aiuto di Don Gregorio, che le dà il suo supporto morale.

Cruz e Don Alonso, per evitare lo scandalo e risolvere la situazione, costringono Pia e Don Gregorio a sposarsi. Maria rivela a Teresa di essere molto preoccupata per il comportamento di Lope, sempre più scontroso con lei. La ragazza non può sapere che il cuoco sia innamorato di lei e che, per questo, sia molto nervoso. Questo discorso fa riflettere Teresa sul suo comportamento con Mauro e la spinge a chiedere scusa al ragazzo e a promettergli di essere solo amici. Jimena si sente male e Manuel si sente in colpa; il marchese chiama il medico per un consulto mentre Martina, in ansia per la situazione, chiede a Mauro delle informazioni sulla moglie del cugino, scoprendo che probabilmente la giovane sta fingendo per avere attenzioni. Elisa confessa a Cruz di essere stata molto innamorata di Alonso in passato. La marchesa, davanti a questa confessione eccessivamente sfacciata, si infuria e confida al marito di essere davvero indispettita. Gregorio e Pia, costretti a sposarsi, devono inventare una storia plausibile sul loro amore.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.