Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 dicembre 2023: Steffy è in ansia! Qualcosa turba Finn

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'8 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy è in ansia per suo marito. Finn è tormentato da qualcosa...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’8 dicembre 2023, alle ore 13.45, Steffy capirà che qualcosa turba suo marito e cercherà di rincuorarlo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester chiederà al marito quali siano i suoi veri sentimenti su Sheila e lo pregherà di essere sincera con lei e di non temere alcuna sua reazione; lo capirà qualunque cosa dirà. Intanto Brooke e Liam continueranno a spronare Hope a non abbassare la guardia con Thomas mentre quest’ultimo confesserà ai genitori di non volere una guerra con le Logan.

Anticipazioni Beautiful: Steffy in ansia per Finn

Finn ha fatto una confessione fatale a Bill e senza saperlo ha spinto Sheila di nuovo all’attacco. Il ragazzo ha ammesso davanti allo Spencer di provare dei sentimenti contrastanti per la Carter e di non poterla odiare totalmente. Steffy si renderà conto che suo marito è tormentato da qualche pensiero, che non ha il coraggio di confessarle. La Forrester, una volta che il dottore sarà tornato a casa da lei, si preoccuperà di chiedergli cosa lo stia preoccupando e lo spingerà a rivelarle tutta la verità su quello che prova per la sua madre naturale. Finn, preso coraggio, le confesserà di essere in parte grato alla rossa ma di non riuscire a perdonarla per quello che ha fatto.

Beautiful Anticipazioni: Hope in bilico!

Mentre Steffy cercherà di dare a Finn il suo supporto e di non farlo sentire giudicato, Sheila si farà sempre più pericolosa. La Carter sarà pronta a passare all’attacco e a ricomparire nella vita del figlio. Deacon cercherà di fermarla… invano. Intanto Hope sarà sempre più in bilico. La ragazza continuerà a domandarsi quali siano le mosse migliori da fare per il suo Douglas mentre Brooke e Liam spingeranno affinché lei non si lasci abbindolare e non abbassi la guardia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas non vuole una guerra con Hope

A Villa Forrester sono tutti contenti che Douglas stia a casa con loro e Taylor e Ridge sono fieri del loro primogenito, che sembra aver superato tutti i suoi problemi. Pure Eric è fiero del nipote ed è felice di avere i suoi nipotini intorno. Thomas stupirà tutti rivelando di aver parlato a lungo con Hope e di capire perfettamente le sue opinioni. Il ragazzo riferirà alla sua famiglia di non voler in alcun modo turbare la serenità di suo figlio ma neanche della sua ex e di non voler scatenare alcuna guerra per l’affido. Troverà un modo per avere la pace in famiglia, quella che manca da tempo.

