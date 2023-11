Beautiful Anticipazioni Puntate dal 4 al 9 dicembre 2023: Hope vacilla. Thomas sta conquistando la sua fiducia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 4 al 9 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 4 al 9 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 4 dicembre 2023

Thomas cerca di far capire a Hope che Douglas ha bisogno anche di lui. Il Forrester ammette di aver avuto dei problemi in passato ma anche di essere cambiato e pronto a fare il padre. Il ragazzo invita la sua ex a casa Forrester per accertarsi di persona di quanto il loro bambino sia felice. La Logan accetta a sia Brooke che Liam non sono d’accordo e hanno paura che lei si trovi da sola con il pazzo figlio di Ridge

Puntata in onda Martedì 5 dicembre 2023

Deacon deve andare a lavoro e raccomanda a Sheila di non uscire di casa ma soprattutto di non mettersi in mente nessuna pazzia; entrambi rischiano di finire di nuovo in prigione se faranno un passo falso. Peccato però che la Carter non abbia alcuna intenzione di rimanersene buona sul divano e, visto che lo Sharpe ha dimenticato il cellulare, decide di portarglielo presentandosi a Il Giardino, con trucco e parrucco.

Puntata in onda Mercoledì 6 dicembre 2023

Finn è a Il Giardino insieme a Li e Sheila lo vede. Deacon sbianca nel trovarsela davanti e la sua reazione incuriosisce Finn, che si gira per guardare nella direzione in cui si è voltato lo Sharpe. Dopo aver salutato Li, il dottore ha una lunga conversazione con Bill. Il ragazzo confessa allo Spencer di non stimare Sheila ma di essere in qualche modo dispiaciuto che sia morta. Era comunque sempre sua madre, colei che lo ha messo al mondo e che, partorendolo, gli ha permesso di vivere tutto quello che ha vissuto e di conoscere Steffy.

Puntata in onda Giovedì 7 dicembre 2023

Sheila ha sentito le parole di Finn e si è commossa. La donna si illude che suo figlio la ami e che sia dispiaciuto per la sua morte. Per questo pensa che dovrà presto fargli sapere che è ancora viva e pronta a riunirsi con lui. Brooke e Liam intanto sono molto preoccupati per Hope e non si fidano di Thomas. Il ragazzo, secondo loro, nasconde le sue vere intenzioni.

Puntata in onda Venerdì 8 dicembre 2023

Hope si presenta a casa Forrester e Thomas le dice che la migliore soluzione per tutti sarebbe quella di crescere Douglas insieme. Questo non è però possibile, visto che lei è sposata con Liam. Hope, davanti alle sue parole, comincia a vacillare. Intanto Steffy chiede a Finn come si senta davvero dopo la morte di Sheila e lui le risponde che non potrà mai perdonarla per quello che lei ha fatto ma che non potrà neanche mai dimenticare che lo ha messo al mondo e gli ha dato la possibilità di incontrare lei e i Forrester.

Puntata in onda Sabato 9 dicembre 2023

Deacon se la prende con Sheila e la rimprovera per averli messi in una situazione molto difficile. Ha rischiato di farsi scoprire e di rimandare entrambi in prigione. La Carter non lo sta neanche a sentire, talmente è presa dalle parole di Finn. La donna gli dice di essere convinta che suo figlio la rivoglia nella sua vita e la ami. Intanto Douglas continua a essere conteso tra Thomas e Hope e Taylor è preoccupata che Brooke si metta in mezzo. Thomas dichiara alla sua famiglia di non volere una lotta con la Logan e di voler rispettare i suoi sentimenti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.