La Promessa Anticipazioni 8 dicembre 2023: Cruz scopre che Elisa ha avuto una storia con Alonso e brucia di gelosia!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'8 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Elisa rivelerà a Cruz di aver avuto una storia con Don Alonso. La marchesa sarà furiosa. Intanto Pia e Don Gregorio dovranno sposarsi.

L’8 dicembre 2023 ci aspetta un lungo appuntamento con La Promessa. Nel giorno dell’Immacolata la Soap di Canale5 andrà in onda dalle 14.45 alle 17.00 e prenderà il posto di Amici e Uomini e Donne. Avremo quindi un lungo appuntamento con la famiglia dei marchesi di Lujan, arrivati a un momento cruciale della loro storia. Cruz e Don Alonso accoglieranno in casa Elisa De Grazalema e scopriranno che la donna è una vecchia conoscenza del marchese, con cui pare abbia avuto una storia d’amore. Intanto Manuel sarà preoccupato dall’atteggiamento scostante e discutibile di Jimena, cominciato dopo le sue accuse. Il giovane si spaventerà ancora di più quando sua moglie accuserà un malore. Intanto Maria confesserà a Teresa di non capire perché Lope la tratti con così tanta freddezza e la cameriera capirà di dover chiedere scusa a Mauro per come si è comportata dopo la fine della loro storia. Pia e Don Gregorio saranno costretti a sposarsi per evitare lo scandalo e riportare l’integrità morale nella grande villa.

Anticipazioni La Promessa: Cruz scopre che Elisa è stata l’amante di Alonso

Don Alonso ha indagato su Elisa ma non ha ottenuto alcuna informazione. Il marchese capirà chi è la donna solo quando lei arriverà alla tenuta, invitata da Cruz. La baronessa si presenterà a La Promessa e il marchese comprenderà che si tratta di una sua vecchia conoscenza. A essere sconvolto da questa novità non sarà tanto lui quanto Cruz. La Baronessa rivelerà alla sua ospite di aver avuto dei momenti di passione con suo marito e scatenerà in lei, volutamente, una grande gelosia. Elisa si dimostrerà sin da subito una nuova nemica da tenere d’occhio.

La Promessa Anticipazioni: Manuel si sente in colpa

Manuel ha raccolto le prove delle bugie di Jimena. Il ragazzo ha scoperto che la moglie gli ha mentito e che ha inventato la storia d’amore tra lei e il marito, prima che lui perdesse la memoria. Il marchese ha messo la consorte con le spalle al muro ma la sua reazione non si è fatta attendere. Jimena è andata su tutte le furie e ha cominciato a comportarsi in modo molto strano. Il giovane Lujan non riuscirà a gestirla e si preoccuperà moltissimo quando la donna comincerà a stare male. Si sentirà pure in colpa per averle causato il malessere.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia e Don Gregorio costretti a sposarsi

Maria confesserà a Teresa di essere delusa dal comportamento di Lope e la cameriera capirà di essersi comportata come il cuoco con Mauro. Deciderà di chiedergli scusa e di promettergli di essergli amica, senza chiedere altro in più. Intanto tra Simona e Candela continuerà a esserci grande freddezza mentre Don Gregorio e Pia dovranno inventare una storia d’amore credibile. Il maggiordomo ha salvato la governante dal licenziamento, dicendo di essere lui il padre del bambino. Come risposta, i marchesi li hanno costretti a sposarsi immediatamente per non far cadere La Promessa nello scandalo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.