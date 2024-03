Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 marzo 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 marzo 2024 - Eric e Lauren Fenmore continueranno a parlare di Sheila e di quanto siano contenti che la Carter sia scomparsa. Il Forrester e la sua vecchia amica saranno davvero contenti di essersi liberati della pazza rossa così come lo saranno tutti, da Steffy a Ridge. Peccato però che Sheila sia viva e vegeta e che il suo intento sia quello di tornare a fare danni. La donna sta aspettando il momento giusto per tornare alla ribalta e di sicuro, quando le si presenterà l’occasione, non se la lascerà scappare. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 marzo 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 8 marzo 2024 - Lutfiye sta per fare una scoperta sconvolgente. La donna trova fra gli effetti personali di Fikert l'articolo di giornale che quest'ultimo ha preso in Libano, quello in cui Mehmet Kara viene indicato come Hakan Gumusoglu. Sotto shock, Lutfiye va a parlarne immediatamente con Zuleyha, la quale resterà senza parole. Interviene prontamente Fikret, il quale le assicura che, benché sia vero che lui le abbia mentito circa la sua identità, è altrettanto vero che si sbagliavano quando credevano che il famigerato Hakan non fosse una brava persona. L'Altun, però, non ha il minimo interesse a starlo a sentire, e, sentendosi tradita, si prepara a mettere in atto la sua vendetta. La signora prima lo denuncia pubblicamente durante una conferenza stampa, poi lo denuncia alle autorità: lo fa arrestare in quanto presunto assassino di Demir! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 marzo 2024 - Manuel dovrà prendere, una volta per tutte, una decisione. Il marchese sarà ancora molto tentato di partire per l’Italia e dedicarsi al progetto sul volo. Ma la scoperta di Jimena incinta gli sta impedendo di lasciare la tenuta e di seguire i suoi sogni. Cosa farà? Sarà arrivato il momento delle scelte definitive. Qui la trama completa de La Promessa.

