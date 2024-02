Beautiful Anticipazioni Puntate dal 4 al 9 marzo 2024: Liam, geloso di Thomas, abbandona Hope e non assiste alla sua sfilata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 4 al 9 marzo 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Lunedì 4 marzo 2024

Liam ha intenzione di convincere Douglas a tornare a casa con lui ma il bambino non ha alcun motivo di lasciare casa del nonno. Lo Spencer spera di trovare in Hope un valido aiuto ma purtroppo per lui la ragazza sembra ormai soggiogata dal Forrester. Liam la trova persino impegnata a fare da modella al figlio di Ridge e la cosa lo manda completamente nel pallone. La sua gelosia cresce quando vede il piccolo Douglas abbracciare sua madre e suo padre, contento di poter stare tutti insieme nella grande villa di Eric. Intanto a casa di Brooke, Katie parla con la sorella di Bill e della sua decisione di tornare alla carica con la più grande delle sorelle Logan. La donna si lascia sfuggire di essere sì delusa ma di aver trovato qualcuno con cui consolarsi. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 4 marzo 2024.

Puntata in onda Martedì 5 marzo 2024

Mentre Sheila cerca di sedurre Deacon e di distrarlo da Brooke, Eric conclude un affare con Lauren Fenmore, con cui parlerà pure della malefica Carter. Intanto Hope si prepara al grande giorno della sfilata ed è molto contenta di come stia andando la sua collaborazione con Thomas. Anche il Forrester è entusiasta della cosa e comunica il tutto a Steffy. La ragazza comincia a capire che suo fratello è ancora ossessionato dalla Logan e lo mette in guardia, invitandolo a non fare qualcosa di cui lui potrebbe pentirsi. Finn si unisce presto a loro e ricorda al cognato che Hope è sposata con Liam. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 5 marzo 2024.

Puntata in onda Mercoledì 6 marzo 2024

Liam è molto in ansia per Hope e dopo aver parlato nuovamente con Brooke di quanto sta succedendo, torna alla carica con la moglie. Il ragazzo cerca di spronarla a vedere Thomas per quello che è, un pazzo che ha messo in pericolo la loro famiglia e la prega di prendere in considerazione quello che è successo in passato tra loro. Il giovane cerca di strapparle una promessa, quella di stare attenta e di convincere Douglas a tornare a casa con loro. Più tardi Liam si confida con suo padre, che gli promette di aiutarlo a non perdere terreno nel suo matrimonio. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 6 marzo 2024.

Puntata in onda Giovedì 7 marzo 2024

Il giorno della sfilata è arrivato e cresce l’ansia sia di Hope che di Thomas. Il Forrester è sicuro che sarà un grande successo e che il merito sarà sicuramente della sua bella collega, il cui talento è indiscusso. Intanto, dopo aver messo in guardia il fratello e aver commentato con Finn la situazione che si sta creando tra lui e Hope, Steffy fa gli onori di casa e ringrazia Carter, Justin e Katie per il grande lavoro che hanno fatto. Intanto Liam torna alla Forrester per rivelare alla moglie di essere molto fiero di lei ma di non poter continuare a fare finta di nulla. Non riuscirà infatti a vederla sulla passerella accanto a Thomas e applaudire. È quindi il caso che lui non assista all’evento. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 7 marzo 2024

Puntata in onda Venerdì 8 marzo 2024

Liam lascia la sfilata e abbandona sua moglie, incapace di vederla sulla passerella insieme a Thomas. Katie si accorge dell’assenza dello Spencer mentre Hope, speranzosa che il marito abbia cambiato idea, lo cerca tra il pubblico… invano. Douglas e Thomas sono molto felici per la Logan, raggiante e meravigliosa sia in veste di padrona di casa sia dopo, modella per un giorno, con l’abito di punta della nuova collezione. Bill e Wyatt invece scoprono che Liam ha disertato il grande giorno di Hope e lo Spencer senior rimprovera suo figlio per quello che ha fatto. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful dell'8 marzo 2024

Puntate in onda Sabato 9 marzo 2024

Ridge presenta Hope e il modello di punta della nuova collezione. La ragazza sale in passerella ed è un vero trionfo. A Il Giardino Bill cambia idea e capisce cosa abbia spinto Liam a girare i tacchi e lasciare la Forrester mentre Wyatt lo prega di tornare dalla moglie e di scusarsi con lei. Alla fine della sfilata, tutti sono entusiasti anche se un velo di tristezza e preoccupazione sembra contagiare l’intera equipe della Hope for the Future. L’assenza di Liam è stata notata da tutti.

Brooke è furiosa con Liam e, allo chalet, gli chiede spiegazioni sul suo comportamento. Il ragazzo spiega alla suocera di non aver sopportato di vedere Thomas e Hope abbracciarsi e di essere stanco e geloso di vedere la moglie tra le braccia del Forrester. Bill sprona il figlio a combattere mentre Steffy e Finn, delusi dallo Spencer, sperano che quanto successo non porti a nuovi problemi. Ridge si congratula con Hope e la ringrazia di aver creduto al cambiamento di suo figlio e di averlo sostenuto nella sua nuova avventura. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 9 marzo 2024

