La Promessa Anticipazioni dal 4 all'8 marzo 2024: Martina cede ai ricatti di Beatriz e le permette di corteggiare Curro

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dal 4 all'8 marzo 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 4 all'8 marzo 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 4 marzo 2024

Lorenzo vuole sapere la verità e pungola Curro affinché gli riveli chi lo ha visto in atteggiamenti intimi con Elisa. Il conte usa le maniere forti ma il giovane non si sente per nulla minacciato e si rifiuta di rivelargli quello che ha scoperto. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 4 marzo 2024.

Puntata di Martedì 5 marzo 2024

Simona scopre che Don Carlos guadagna molto di più di quanto lei e Candela gli diano. Il maestro riceve dei soldi extra per le sue lezioni. Le due donne decidono di scoprire chi gli consegni altro denaro per la sua attività. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 5 marzo 2024.

Puntata di Mercoledì 6 marzo 2024

Martina deve sottostare al ricatto di Beatriz ed è costretta a organizzare un picnic per la sua nemica e Curro, a cui non deve partecipare. La giovane nuova arrivata vuole rimanere da sola con il giovane conte. Maria sfoglia una rivista di moda e trova un abito da sposa ideale per lei. Le sue amiche, per renderla felice, cominciano a studiare il modello per riuscire a riprodurlo senza farla spendere. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 6 marzo 2024

Puntata di Giovedì 7 marzo 2024

Pia rivela a Jana di aver parlato a lungo con Elisa per capire se sia lei ad avere avvelenato il suo cibo. La governante ha però scoperto che la baronessa non ha alcun motivo per farla fuori ma soprattutto non avrebbe avuto il tempo e l’opportunità per farlo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 7 marzo 2024

Puntata di Venerdì 8 marzo 2024

Manuel sta per diventare padre ma non ha ancora deciso se dire di sì o meno all’opportunità di lavorare in Italia. Il ragazzo deve prendere una decisione definitiva ma è ancora molto confuso. Cosa deciderà di fare? Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa dell'8 marzo 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.