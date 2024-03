Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 marzo 2024: L'inganno di Sheila sta funzionando ma presto tutto cambierà!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'8 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che l'inganno di Sheila sta ancora funzionando. Tutti pensano che sia morta ma lei è ancora in agguato...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’8 marzo 2024, alle ore 13.45, Eric e Lauren Fenmore continueranno a parlare di Sheila e di quanto siano contenti che la Carter sia scomparsa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester e la sua vecchia amica saranno davvero contenti di essersi liberati della pazza rossa così come lo saranno tutti, da Steffy a Ridge. Peccato però che Sheila sia viva e vegeta e che il suo intento sia quello di tornare a fare danni. La donna sta aspettando il momento giusto per tornare alla ribalta e di sicuro, quando le si presenterà l’occasione, non se la lascerà scappare.

Anticipazioni Beautiful: Hope ormai soggiogata da Thomas

Alla Forrester Creations si aspetta con ansia il giorno della sfilata di Hope. La Logan è molto felice di poter finalmente presentare la sua collezione, quella creata con Thomas. La ragazza è entusiasta del lavoro che ha fatto insieme al figlio di Ridge e vorrebbe che tutti capissero quanto sia importante per lei e quanto Thomas sia davvero cambiato. Peccato però che suo marito non sia dello stesso suo parere e anzi stia cercando di farle aprire gli oggi. Liam è ko e si sente tale, dopo aver capito che la sua adorata moglie è ormai completamente soggiogata dal fascino dello stilista, con cui collabora gomito a gomito.

Beautiful Anticipazioni: Eric e Lauren Fenmore felici di essere finalmente liberi da Sheila

Eric e Lauren continueranno a parlare di Sheila e di come la donna abbia reso il loro passato terribile. Entrambi hanno avuto a che fare con la pazza, di cui inizialmente non avevano capito il potenziale distruttivo. Ora sono però contenti che sia morta e che non possa più costituire un pericolo per la loro incolumità. Peccato che la verità sia ben diversa da quella che entrambi credono. Sheila Carter è viva e vegeta e presto tornerà a far paura.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila pronta a tornare alla ribalta

Sheila sta cercando di riconquistare Deacon e di fargli dimenticare Brooke. La Carter si è convinta che lo Sharpe possa essere il suo più grande alleato e non intende rinunciare al giovane. La donna ne sembra quasi innamorata e vorrebbe che lui la seguisse anche quando tornerà alla ribalta. Sì perché Sheila è convinta che presto le si presenterà l’occasione giusta per tornare all’attacco contro i Forrester e riprendersi il posto che le spetta nella vita di suo figlio.

