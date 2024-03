La Promessa Anticipazioni 8 marzo 2024: Manuel costretto a una decisione molto difficile!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'8 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel sarà ancora allettato dal viaggio in Italia. Il ragazzo dovrà scegliere se lasciare la tenuta o meno ma con Jimena incinta le cose si complicano.

Nella puntata de La Promessa in onda l’8 marzo 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Manuel dovrà prendere, una volta per tutte, una decisione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese sarà ancora molto tentato di partire per l’Italia e dedicarsi al progetto sul volo. Ma la scoperta di Jimena incinta gli sta impedendo di lasciare la tenuta e di seguire i suoi sogni. Cosa farà? Sarà arrivato il momento delle scelte definitive.

Anticipazioni La Promessa: Jimena è incinta. Manuel si sente in trappola

Jimena è incinta e ha rivelato questa notizia con grande felicità al marito. La ragazza è convinta che con un figlio in arrivo, il matrimonio tra lei e il Lujàn migliorerà e lei avrà tutte le attenzioni che merita e che cerca ormai da tempo. La marchesina è entusiasta, lo è invece molto di meno Manuel, che è consapevole che tutto questo cambierà per sempre la sua vita e le sue prospettive ma che soprattutto lo legherà alla moglie, di cui non è per nulla innamorato.

La Promessa Anticipazioni: Jana sconvolta dalla notizia della gravidanza di Jimena

Per Jana è la fine di tutto. Dopo aver saputo che Manuel diventerà padre, la ragazza ha dovuto mettere da parte ogni idea di futuro con il marchese e la cosa la sta facendo disperare. Dovrà rinunciare per sempre al suo amore per lui e dovrà stargli alla larga. Jimena pare proprio aver vinto la guerra e aver messo a tacere chiunque le remasse contro. C’è però ancora un “ma” in questa storia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel pensa ancora al suo trasferimento in Italia

Manuel non avrà ancora lasciato del tutto perdere il suo viaggio in Italia. L’occasione di seguire un grande progetto sul volo lo alletta e lo rende felice ma il diventare padre potrebbe diventare un grande ostacolo. Di certo non potrà lasciare sua moglie sola proprio ora e dovrà quindi capire cosa fare. Partire comunque, magari con lei, o rinunciare per sempre ai suoi sogni, come suo padre Don Alonso vorrebbe che facesse ormai da tempo?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.