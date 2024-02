Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 febbraio 2024 - Brooke non mollerà la presa su Ridge. La Logan insisterà per sapere cosa sia successo di tanto grave tra lei e suo marito da spingerlo ad allontanarsi da lei ma soprattutto non rinuncerà a lui, convinta che loro siano legati dal destino e che nessuno possa separarli. Intanto Steffy e Taylor attenderanno il ritorno del Forrester e spereranno che la loro bionda rivale non lo convinca a fare dei passi indietro. Steffy vorrà raggiungere suo padre ma la Hayes le impedirà di mettersi in mezzo. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 al 10 febbraio 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 7 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 7 febbraio 2024 - Cukurova è scossa da un'incredibile notizia: Hakan Gumusoglu non soltanto è il più grande trafficante d'armi della Turchia, ma in uno dei suoi magazzini c'è stata una sparatoria in cui sono morti una decina di uomini. L'imprenditore, Abdulkadir e Vahap decidono di mettersi ad investigare per capire che cosa sia accaduto. Intanto, Fikret, che era partito per una piccola vacanza insieme a Betul e al piccolo Kerem Ali, torna velocemente a casa perché vuole stare accanto a Zuleyha, la quale si è da poco risvegliata dal coma. Neanche a dirlo, la figlia di Sermin storce il naso. Il giorno successivo, l'Altun ed il Gumusoglu annunciano alla stampa che presto convoleranno a nozze. Parallelamente, Betul trova una vecchia foto che appartiene alla nonnina; nell'immagine sono ritratti Demir insieme al vecchio compagno di studi che ha il volto di Mehmet Kara, ma che sul retro della fotografia viene segnalato come Hakan Gumusoglu! Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 5 al 10 febbraio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 febbraio 2024 - mentre Martina cercherà di liberarsi di Beatriz e troverà grandi ostacoli nel farlo, Lorenzo e la Baronessa saranno molto preoccupati che la loro relazione venga scoperta e che il loro piano vada a monte. Qualcuno li ha visti baciarsi ma non sanno chi possa averli spiati. I due cercheranno di scoprirlo ma soprattutto di fermarlo e zittirlo. Ci riusciranno? I loro progetti saranno salvi o dovranno trovare un altro modo per fregare i marchesi de Lujan? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 al 9 febbraio 2024.