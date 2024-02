Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 febbraio 2024: Brooke insiste. Non perderà Ridge né ora né mai!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 7 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke insisterà con Ridge e continuerà a dirgli che loro sono legati dal destino e non si potranno mai separare.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 7 febbraio 2024, alle ore 13.45, Brooke non mollerà la presa su Ridge. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan insisterà per sapere cosa sia successo di tanto grave tra lei e suo marito da spingerlo ad allontanarsi da lei ma soprattutto non rinuncerà a lui, convinta che loro siano legati dal destino e che nessuno possa separarli. Intanto Steffy e Taylor attenderanno il ritorno del Forrester e spereranno che la loro bionda rivale non lo convinca a fare dei passi indietro. Steffy vorrà raggiungere suo padre ma la Hayes le impedirà di mettersi in mezzo.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge al capolinea

Brooke è stata mollata in tronco. Ridge non ne vuole più sapere di lei ma non ha dato alcuna spiegazione alla sua decisione. La cosa sta facendo impazzire la Logan, che è convinta e sarà sempre certa, che loro due non possano separarsi così, senza un reale motivo. La bionda insisterà affinché il suo consorte le dica dove ha sbagliato e cosa ha fatto per meritarsi un simile addio. Lo stilista non vorrà però dirle nulla e rimarrà in attesa di sentire dalle sue labbra, e senza suggerimenti, la confessione che aspetta da tempo. Peccato che Brooke proprio non abbia idea che Ridge la consideri colpevole della chiamata ai servizi sociali.

Beautiful Anticipazioni: Brooke crede nel destino. Tra lei e Ridge non può finire

Brooke continuerà a insistere con Ridge e non smetterà di credere che il destino li abbia uniti e che abbia per loro in serbo una vita fantastica insieme. Per questo non potranno mai e poi mai separarsi. Ridge non sarà però del suo stesso avviso, convinto che la moglie gli abbia mentito e che continui a farlo certa di averla fatta franca. E sarà proprio questo particolare a renderlo nervoso e deluso da lei. Avrebbe tanto voluto che Brooke fosse sincera con lui e gli dicesse chiaramente cosa ha fatto. Ma visto che la bionda continuerà a tacere su questo fatto, il designer si convincerà sempre più di aver fatto la scelta giusta a tornare tra le braccia di Taylor.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy vuole affrontare Brooke ma Taylor la ferma

Brooke e Ridge continueranno a battibeccare fuori dalla casa di montagna di Bill. Steffy e Taylor, che saranno invece al suo interno, attenderanno trepidanti che si concluda il faccia a faccia tra i due e si scopra com’è finita. Taylor spererà che il suo ex, che si è appena riconciliato con lei, non cambi di nuovo idea e Steffy, preoccupata della stessa cosa, penserà di raggiungere il padre e di aggredire la Logan. Sua madre le impedirà di fare una simile mossa e la inviterà a non mettersi in mezzo, non ora e forse mai più. Le chiederà di essere paziente e di lasciare che suo padre prenda le sue decisioni da solo, senza forzature, che potrebbero essere nocive per tutti. La ragazza le darà retta ma farà molta fatica a fermarsi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 al 10 febbraio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.