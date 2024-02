Terra Amara Anticipazioni 7 febbraio 2024, Puntata Pomeridiana e Serale: Betul stana Hakan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera del 7 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Betul entra in possesso della prova che inchioda Mehmet Kara: in realtà è Hakan Gumusoglu!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il7 febbraio 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, Sermin desidera tanto che Betul e Fikret siano felici insieme. Entrambe, però, sono consapevoli del fatto che lui sia in realtà innamorato di Zuleyha. Intanto, Fikret viene invitato da un amico a fare affari nel settore tessile; dopodiché, rivela a Cetin di essere intenzionato a trasferirsi ad Istanbul e di voler affidare proprio a lui l'incarico di gestire l'azienda. In un secondo momento, Zuleyha continua ad essere in terapia intensiva. Fikret, nel mentre, è certo che Hakan voglia sposare la giovane soltanto per impadronirsi dell'azienda Yaman; Lutfiye, invece, crede che l'amore tra di loro sia sincero. Intanto, Mahmut ammette di essere il responsabile dell'attentato all'Altun, anche al cospetto dei gendarmi. L'imprenditore, però, non gli crede. Finalmente, l'ex sarta si risveglia dal coma. Zuleyha ed il Gumusoglu si giurano amore eterno. Per finire, Cukurova è sconvolta da una notizia che riguarda Hakan Gumusoglu, uno dei principali trafficanti d'armi della Turchia. Si parla di una sparatoria che ha avuto luogo nel suo magazzino, durante la quale sono morti dieci uomini. L'imprenditore, Abdulkadir e Vahap indagano per stanare il responsabile. Nel frattempo, Fikret, che era partito per una vacanza con Betul ed il piccolo Kerem Ali, torna velocemente in paese per stare accanto a Zuleyha. La figlia di Sermin è furibonda. Il giorno seguente, la signora ed il Gumusoglu annunciano alla stampa che presto convoleranno a nozze, e parallelamente Betul trova una vecchia foto della nonnina e così scopre che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gumusoglu...

Terra Amara Anticipazioni: Fikret in ansia...

Sermin desidera con tutta se stessa che il matrimonio tra Betul e Fikret sia felice, nonostante entrambe sappiano che lui sia in realtà innamorato di Zuleyha. Intanto, Fikret viene invitato da un amico a fare affari nel settore tessile. Dopodiché, il rosso rivela a Cetin di aver deciso che, una volta che si sarà trasferito ad Istanbul, affiderà a lui l'incarico di gestire l'azienda. Fikret, inoltre, è molto preoccupato per la cognata. Dopo che le hanno sparato, l'Altun è stata ricoverata ed operata d'urgenza. Ora si trova in terapia intensiva. Il fratellastro del defunto Demir teme per le sue condizioni, ma anche per il rapporto che sta instaurando con Hakan: Fikret è certo che quest'ultimo voglia sposarla solo per mettere le mani sull'azienda Yaman. Lutfiye, invece, pensa che il loro amore sia sincero...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha si risveglia dal coma!

Mahmut dichiara di essere il responsabile del tentato omicidio ai danni di Zuleyha. Prima lo grida in piazza, poi lo ammette anche al cospetto dei gendarmi e del procuratore. Hakan, però, non si lascia convincere, poiché è sicuro che la verità sia un'altra: i colpevoli sono Abdulkadir e Vahap. Nel frattempo, finalmente l'ex sarta si risveglia dal coma, e al suo fianco trova il futuro sposo. I due si giurano amore eterno.

Betul smaschera Hakan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 7 febbraio 2024

Cukurova è scossa da un'incredibile notizia: Hakan Gumusoglu non soltanto è il più grande trafficante d'armi della Turchia, ma in uno dei suoi magazzini c'è stata una sparatoria in cui sono morti una decina di uomini. L'imprenditore, Abdulkadir e Vahap decidono di mettersi ad investigare per capire che cosa sia accaduto. Intanto, Fikret, che era partito per una piccola vacanza insieme a Betul e al piccolo Kerem Ali, torna velocemente a casa perché vuole stare accanto a Zuleyha, la quale si è da poco risvegliata dal coma. Neanche a dirlo, la figlia di Sermin storce il naso. Il giorno successivo, l'Altun ed il Gumusoglu annunciano alla stampa che presto convoleranno a nozze. Parallelamente, Betul trova una vecchia foto che appartiene alla nonnina; nell'immagine sono ritratti Demir insieme al vecchio compagno di studi che ha il volto di Mehmet Kara, ma che sul retro della fotografia viene segnalato come Hakan Gumusoglu!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.