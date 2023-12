Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 dicembre

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 7 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 dicembre - Sheila sarà pronta a tornare alla carica. La Carter ha sentito le parole di Finn e si è illusa che il ragazzo provi un forte affetto nei suoi confronti e che desideri poter tornare indietro nel tempo, per poter creare con lei un rapporto. Felice di questa convinzione, la rossa comincerà a escogitare un modo per tornare nella vita del figlio. Deacon si spaventerà tantissimo e cercherà di capire cosa abbia in mente. Lo Sharpe tenterà di farla ragionare e di impedirle di fare qualche sciocchezza. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 7 dicembre - Fikret sarà divorato dai sensi di colpa e dal dolore per la morte di Müjgan. Il ragazzo, per onorare la memoria della sua amata, deciderà di occuparsi del piccolo Kerem Ali come fosse suo figlio. Per garantirgli un futuro radioso chiederà una mano a suo zio Fekeli. Intanto Umit, furiosa più che mai, continuerà a tormentare Demir. Il primario non intende mollare la presa su di lui. Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 dicembre 2023 - Manuel passerà all’azione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese, certo ormai che Jimena gli abbia mentito e abbia reso la loro storia d’amore più colorata di quanto fosse, deciderà di raccogliere le prove delle bugie della moglie e di metterla con le spalle al muro. La sua consorte, ormai scoperta, avrà una reazione talmente violenta, da lasciare il Lujan senza parole e quasi pentito per quello che ha fatto. Qui la trama completa de La Promessa.

