Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 dicembre 2023: Sheila riparte all'attacco ed è tutta colpa di Finn!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 7 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila ha sentito le parole di Finn e si è convinta che il ragazzo la ami e che voglia incontrarla di nuovo

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 7 dicembre 2023, alle ore 13.45, Sheila sarà pronta a tornare alla carica. La Carter ha sentito le parole di Finn e si è illusa che il ragazzo provi un forte affetto nei suoi confronti e che desideri poter tornare indietro nel tempo, per poter creare con lei un rapporto. Felice di questa convinzione, la rossa comincerà a escogitare un modo per tornare nella vita del figlio. Deacon si spaventerà tantissimo e cercherà di capire cosa abbia in mente. Lo Sharpe tenterà di farla ragionare e di impedirle di fare qualche sciocchezza.

Anticipazioni Beautiful: Il grande errore di Finn

Finn ha fatto a Bill una confessione fatale. Il ragazzo ha confessato allo Spencer di provare gratitudine per Sheila e di vivere un conflitto di sentimenti. Da una parte non può che provare odio nei confronti della donna che ha sparato a Steffy e l’ha quasi uccisa, dall’altra sa che senza di lei, lui non sarebbe nato. Il giovane ha rivelato di dover almeno ammettere che Sheila Carter abbia il merito di averlo dato alla luce e di avergli permesso, con questo, di conoscere sua moglie. Bill ha storto il naso e benché in parte capisca questi pensieri, non può immaginare nemmeno un momento di poter provare tenerezza nei confronti di un’assassina come la rossa. E proprio quest’ultima, che ha sentito tutto, comincerà a figurarsi nuovi stratagemmi per tornare alla carica.

Beautiful Anticipazioni: Sheila pronta a tornare alla carica

Le parole di Finn gli si ritorceranno contro. Il ragazzo non poteva certo sapere che dietro alle sue spalle, sapientemente nascosta, ci fosse Sheila. La Carter ha ascoltato tutto e si è convinta che suo figlio la ami e che vorrebbe che lei non fosse morta. Per questo motivo comincerà a pensare a un piano per tornare nella sua vita e per recuperare il loro rapporto. Deacon rientrerà a casa e verrà a sapere del suo folle intento. Lo Sharpe cercherà di metterla in guardia e di impedirle di fare qualche sciocchezza. Le confesserà di non essere poi così sicuro che Finn la rivoglia indietro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon riuscirà a fermare Sheila?

Deacon cercherà di calmare Sheila e di farle capire che le parole di Finn non vogliono dire esattamente quello che lei pensa. Lo Sharpe non riuscirà però a ottenere nulla. La Carter sarà ormai convinta di dover uscire allo scoperto. Intanto a Villa Forrester, Hope e Thomas hanno passato del tempo insieme a Douglas e il Forrester ha cercato ancora una volta di convincere l’ex moglie dell’importanza che il bambino stia insieme a suo padre. Hope vacillerà visibilmente. Accetterà la custodia congiunta?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.