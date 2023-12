La Promessa Anticipazioni 7 dicembre 2023: Manuel raccoglie le prove per sbugiardare Jimena!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 7 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel raccoglierà le prove sulle bugie di Jimena. La ragazza, messa con le spalle al muro, reagirà malissimo e metterà in difficoltà il marchese.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 7 dicembre 2023, alle ore 16.40, Manuel passerà all’azione. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese, certo ormai che Jimena gli abbia mentito e abbia reso la loro storia d’amore più colorata di quanto fosse, deciderà di raccogliere le prove delle bugie della moglie e di metterla con le spalle al muro. La sua consorte, ormai scoperta, avrà una reazione talmente violenta, da lasciare il Lujan senza parole e quasi pentito per quello che ha fatto.

Anticipazioni La Promessa: I dubbi di Manuel

Manuel ha baciato Jimena ma ha pensato a Jana. Quanto successo non lo ha lasciato per nulla indifferente anzi ha aumentato i dubbi che già aveva sulla sua relazione con la moglie. È da tempo che il giovane pensa che la sua consorte abbia ricamato sopra alla loro amore e che non gli abbia detto tutta la verità sul loro passato. Dopo un confronto con sua cugina Martina, cercherà di vederci ancora più chiaro e di trovare tutte le prove che gli servono.

La Promessa Anticipazioni: Manuel raccoglie le prove

Che Jimena abbia mentito è ormai una certezza. Manuel è molto deluso dall’atteggiamento della sua consorte e vuole raccogliere tutte le prove per potersi presentare da lei e chiederle delle immediate spiegazioni. Non sarà facile metterla davanti alla verità ma dovrà farlo, se non vorrà continuare a domandarsi quali sono i suoi veri sentimenti.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena furiosa contro Manuel

Manuel vuole sapere la verità e vuole capire, soprattutto, se ama davvero Jimena. È ormai certo che lui e la ragazza non si amassero così profondamente, come gli è stato raccontato, prima che lui perdesse la memoria e forse c’era qualcosa di molto forte con Jana. Il marchese vuole vederci chiaro e questo significherà mettere sua moglie con le spalle al muro, costringendola a dire la verità, una volta per tutte. E lo farà! Jimena però reagirà talmente male da lasciarlo senza parole e da farlo sentire quasi in colpa per quello che ha fatto. Cosa succederà ora?

