Terra Amara Anticipazioni 7 dicembre 2023: Fikret farà da padre al piccolo Kerem Alì mentre Umit continua a tormentare Demir

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Terra Amara per la puntata in onda il 7 dicembre 2023 su Canale 5. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci rivelano che Fikret decide di occuparsi del piccolo Kerem Ali mentre Umit continua a tormentare Demir.

Le Anticipazioni della puntata di Terra Amara in onda su Canale5 il 7 dicembre 2023, alle ore 14.10, ci rivelano che Fikret sarà divorato dai sensi di colpa e dal dolore per la morte di Müjgan. Il ragazzo, per onorare la memoria della sua amata, deciderà di occuparsi del piccolo Kerem Ali come fosse suo figlio. Per garantirgli un futuro radioso chiederà una mano a suo zio Fekeli. Intanto Umit, furiosa più che mai, continuerà a tormentare Demir. Il primario non intende mollare la presa su di lui.

Anticipazioni Terra Amara: Fikret divorato dai sensi di colpa

Fikret è in lacrime: Müjgan è morta. La donna è rimasta vittima di un terribile incidente aereo e lui ora si sente in colpa per averla spinta a partire, lasciandolo per sempre a crogiolarsi nella sua vendetta. Il rosso non riesce a riprendersi ed è divorato dal rimorso e dal dolore; non ha saputo mettere da parte il suo astio e il suo odio per Demir e dedicarsi invece a chi lo amava più di ogni cosa. Questo peso se lo porterà per sempre nel cuore. Per espiare almeno un po’ le sue colpe e onorare la memoria della sua amata, penserà però di occuparsi del piccolo Kerem Ali.

Terra Amara Anticipazioni: Fikret farà da padre a Kerem Ali

Fikret penserà di onorare la memoria della sua amata e fare qualcosa per lei, occupandosi del suo bambino. Con la morte di sua madre, Kerem Ali è orfano. Il rosso spingerà Fekeli ad adottarlo affinché tutte le sue ricchezze vadano al bambino e prometterà di fargli da padre. Lo accudirà come se fosse suo e mai lo abbandonerà, come purtroppo – pur amandola – ha fatto con la sua mamma.

Trame e Anticipazioni Terra Amara: Umit non lascia in pace Demir

Umit ha accusato Demir di averla aggredita. La donna ha però detto una bugia e lo Yaman è stato scarcerato grazie all’inaspettata deposizione di Fikret. Il primario si troverà a dover fare tutto da capo e dover trovare un altro modo per vendicarsi dell’uomo che le ha spezzato il cuore. Non contenta che lui possa rifarsi una vita ed essere felice con la sua Zuleyha – che è tornata a casa per proteggersi da un ricattatore – diventerà il suo peggior incubo. Tornerà a tormentarlo e gli farà capire che non lo lascerà mai in pace, fino a quando non proverà tutto il dolore che lei ha provato.

Leggi anche Terra Amara Anticipazioni 6 dicembre 2023: Zuleyha e Sevda sotto ricatto. Qualcuno sa che sono delle assassine!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 4 al 10 dicembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.