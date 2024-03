Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 marzo 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 7 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 marzo 2024 - Sheila cercherà di sedurre Deacon e di convincerlo a dimenticare Brooke. La Carter userà un trucchetto sexy per portare dalla sua parte lo Sharpe e per farlo allontanare, definitivamente, dalla sua idea di riconquistare la Logan, a cui ha persino chiesto di sposarlo. Intanto Liam e sua suocera continueranno a pensare a un modo per convincere Hope ad allontanarsi da Thomas, di cui è ormai letteralmente stregata. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 marzo 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 7 marzo 2024 - a Villa Yaman continuano i dissapori tra Gaffur e Rasit. Questi ultimi non sono mai andati d'accordo, poiché, nel tentativo di prevalere sull'altro, si sono sempre punzecchiati e, alle volte, addirittura insultati. Da quando sono stati "avversari" alle elezioni per il ruolo di nuovo capo dei braccianti, le cose non hanno fatto altro che peggiorare. Pertanto, adesso che Gaffur ha vinto e gli impartisce degli ordini, Rasit, che ancora non riesce a sopportarlo, è ancora più indispettito. A differenza di suo cugino, Cevriye pare non disdegnare per niente la compagnia del vedovo. La cuoca è sempre più interessata Gaffur... E lui? Ricambia oppure no? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 marzo 2024 - Pia confesserà a Jana di aver parlato a lungo con Elisa e di aver capito che non possa essere stata lei ad avvelenare il suo cibo. La governante rivelerà alla cameriera di essere certa che la baronessa non abbia avuto né il modo né il motivo per volerla eliminare. Le due donne cercheranno di capire chi possa aver voluto uccidere Pia e aver finto che si trattasse di una semplice malattia, persino legata alla sua gravidanza. Riusciranno a trovare il vero colpevole? Qui la trama completa de La Promessa.

