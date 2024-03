Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 marzo 2024: Sheila cerca di riconquistare Deacon e fargli dimenticare Brooke!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 7 marzo 2024, alle ore 13.45, Sheila cercherà di sedurre Deacon e di convincerlo a dimenticare Brooke. La Carter userà un trucchetto sexy per portare dalla sua parte lo Sharpe e per farlo allontanare, definitivamente, dalla sua idea di riconquistare la Logan, a cui ha persino chiesto di sposarlo. Intanto Liam e sua suocera continueranno a pensare a un modo per convincere Hope ad allontanarsi da Thomas, di cui è ormai letteralmente stregata.

Anticipazioni Beautiful: Sheila seduce Deacon per allontanarlo da Brooke

Deacon ha chiesto a Brooke di sposarlo. Lo Sharpe non ha purtroppo ottenuto quello che desiderava e la Logan lo ha rimandato a casa con un nulla di fatto. Tutto questo con grande soddisfazione di Sheila, che non ha gradito che il suo “papy” tornasse alla carica con la sua ex fiamma. La Carter sfrutterà ogni freccia al suo arco per convincerlo a non avere occhi che per lei. Sfruttando le festività di Halloween, la rossa si presenterà vestita da infermiera sexy, con il chiaro intento di sedurlo e di fargli dimenticare per sempre Brooke Logan.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Brooke pronti ad aiutare Hope ad allontanarsi da Thomas

Liam è ko. Hope sembra ormai soggiogata dal fascino di Thomas e pare che ogni consiglio datole da suo marito e da sua madre non porti a nulla. Lo Spencer e la Logan senior non hanno alcuna intenzione di demordere e di lasciare la ragazza in balia della pazzia del Forrester, che sicuramente presto si scatenerà di nuovo. I due tenteranno di trovare il modo giusto per convincerla a dar loro retta ma Hope sarà fin troppo presa dalla preparazione della sua sfilata per ascoltarli.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila Carter tornerà a far paura!

Sheila è per il momento un mastino in gabbia ma presto tornerà a far paura. Nessuno, a parte Deacon, sa che la Carter è ancora in vita e persino Eric è convinto che la sua ex moglie sia solo un lontano ricordo. Il Forrester ne parlerà con Lauren Fenmore, una vecchia nemica della malefica rossa, tornata a Los Angeles per acquistare un abito della collezione dei Forrester e presto di ritorno a Genoa City, che non sente per nulla la mancanza della sua cittadina più temibile.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.