La Promessa Anticipazioni 7 marzo 2024: Pia ne ha certezza. Elisa non l'ha avvelenata ma allora chi la vuole uccidere?

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 7 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Pia sarà certa che Elisa non possa averla avvelenata. Ma allora chi ha cercato di uccidere la governante?

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 7 marzo 2024, alle ore 16.40, Pia confesserà a Jana di aver parlato a lungo con Elisa e di aver capito che non possa essere stata lei ad avvelenare il suo cibo. La governante rivelerà alla cameriera di essere certa che la baronessa non abbia avuto né il modo né il motivo per volerla eliminare. Le due donne cercheranno di capire chi possa aver voluto uccidere Pia e aver finto che si trattasse di una semplice malattia, persino legata alla sua gravidanza. Riusciranno a trovare il vero colpevole?

Anticipazioni La Promessa: Pia indaga su chi l’abbia avvelenata

Pia ora lo sa: qualcuno l’ha avvelenata! Jana le ha confermato che qualcuno ha messo del veleno nel suo cibo e che, di nascosto, ha cercato di farla fuori. Da quel momento è partita una caccia all’avvelenatore che sta durando ormai da mesi, senza avere una risposta. Pia ha cominciato a pensare che dietro tutto questo ci fosse lo zampino di Elisa, la baronessa di Grazalema, che di sicuro sta tramando qualcosa, forse anche la sua morte.

La Promessa Anticipazioni: Pia scopre che Elisa non l’ha avvelenata

Pia ha indagato a lungo su Elisa, sicura che la baronessa abbia grandi segreti. Peccato che la donna stia sì nascondendo qualcosa ma non questo. La governante confesserà a Jana di aver a lungo parlato con la nobile e di aver capito, senza dubbi, che non solo Elisa non avrebbe avuto alcun motivo per ucciderla ma non avrebbe neanche avuto il tempo per farlo. Non è quindi lei la persona che ha cercato di farla fuori e che stava pure per riuscire. Ma allora chi sarà?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Chi ha avvelenato Pia?

Vi anticipiamo che la caccia all’avvelenatore di Pia continuerà ancora. La soluzione sarà più vicina di quanto si pensi, visto che il colpevole sarà trovato tra le mura de La Promessa. Ma chi sarà? Esclusa Petra, la prima sospettata, ed esclusa pure Elisa, Jana e Pia cominceranno a guardarsi intorno e presto capiranno che il vero responsabile non è di sesso femminile ma di sesso maschile. Il suo nome comincia per G.

