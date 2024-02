Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 febbraio 2024 - vedremo Brooke disperata.La Logan scoprirà che suo marito non vuole più avere a che fare con lei e che ha deciso di chiudere ogni rapporto. La donna sarà molto spaventata da questa decisione ma soprattutto non capirà cosa sia cambiato tra lei e il suo consorte, tanto da portarlo a tornare tra le braccia di Taylor, mollandola in tronco, senza spiegazioni e senza una ragione precisa. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 al 10 febbraio 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 6 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 6 febbraio 2024 - mentre l'Altun si sottopone ad un delicato intervento chirurgico che potrebbe salvarle la vita, e mentre Hakan giura vendetta contro i suoi attentatori, Abdulkadir e Vahap stanno avendo un'accesa discussione. Il primo è furioso con il secondo perché gli aveva chiesto di andarsene da Cukurova per non creare altri guai, e lui non gli ha dato ascolto; così, per colpa sua adesso sono entrambi finiti nel mirino dell'imprenditore, che non è di certo qualcuno con cui si può scherzare. Per tentare di scamparla, Abdulkadir e Vahap pensano di rivolgersi ad un uomo che deve loro un grande favore, Mahmut... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 5 al 10 febbraio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 febbraio 2024 - Martina cercherà di liberarsi di Beatriz il prima possibile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la nuova arrivata non vorrà andarsene prima di essersi presa la sua vendetta personale contro la marchesina e le cose si complicheranno molto presto. Jimena prenderà subito in simpatia Beatriz e le due diventeranno non solo alleate ma amiche. Martina avrà paura che la sua nemica possa approfittare di questo nuovo legame, per rivelare il suo grande segreto. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 al 9 febbraio 2024.