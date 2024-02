Terra Amara Anticipazioni 6 febbraio 2024: Hakan è pronto a vendicare Zuleyha!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 6 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Hakan sa che dietro il tentato omicidio ai danni di Zuleyha ci sono Abdulkadir e Vahap, e gliela pagheranno!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 febbraio 2024, alle 14:10, nel tentativo di uccidere Hakan, Vahap ha sparato a Zuleyha. Quest'ultima, in fin di vita, viene operata d'urgenza. Abdulkadir, che non sapeva nulla delle intenzioni del fratello, è furioso. Ora, sono entrambi nel mirino dell'imprenditore, che, temendo di perdere per sempre l'Altun, giura vendetta. I due fratelli, allora, si vedono costretti a prendere alla svelta delle contromisure: si rivolgono a Mahmut, il quale ha un debito con loro...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha in fin di vita!

Zuleyha ha ricevuto un regalo da parte di Hakan. Insieme al dono c'era anche un biglietto con su scritto che le voleva parlare, e che le dava appuntamento per quella stessa sera. I due si sono visti a cena, ed lui, senza perdere tempo, ha estratto l'anello e le ha fatto una romantica proposta di matrimonio. La giovane, emozionata, ha accettato. Il Gumusoglu, però, sapeva di dover rovinare l'atmosfera idilliaca perché era giunto il momento di dirle la verità sulla sua identità. Tuttavia, l'imprenditore è stato interrotto in modo brusco e tragico da un colpo di pistola: qualcuno ha sparato all'Altun!

Terra Amara Anticipazioni: Hakan pronto a vendicarsi!

A sparare alla testa alla signora è stato Vahap, il quale, però, aveva un altro obiettivo, ossia Hakan. Zuleyha viene ricoverata d'urgenza in ospedale: deve essere operata il prima possibile perché la sua vita è appesa ad un filo. Il suo futuro sposo è fuori di sé. Infatti, oltre alla paura di perdere per sempre l'unica donna che abbia mai amato in vita sua, il Gumusoglu prova anche una forte rabbia. Quest'ultimo è certo che dietro ci siano Abdulkadir e il folle fratello, e giura che non avrà pace fino a quando non l'avrà fatta pagare ad entrambi.

Abdulkadir e Vahap alle strette, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 6 febbraio 2024

Mentre l'Altun si sottopone ad un delicato intervento chirurgico che potrebbe salvarle la vita, e mentre Hakan giura vendetta contro i suoi attentatori, Abdulkadir e Vahap stanno avendo un'accesa discussione. Il primo è furioso con il secondo perché gli aveva chiesto di andarsene da Cukurova per non creare altri guai, e lui non gli ha dato ascolto; così, per colpa sua adesso sono entrambi finiti nel mirino dell'imprenditore, che non è di certo qualcuno con cui si può scherzare. Per tentare di scamparla, Abdulkadir e Vahap pensano di rivolgersi ad un uomo che deve loro un grande favore, Mahmut...

