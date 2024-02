Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 febbraio 2024: Brooke mollata in tronco! Ridge non vuole più saperne di lei

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 6 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke scoprirà che Ridge è tornato insieme a Taylor. Per la Logan sarà un brutto colpo.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 6 febbraio 2024, alle ore 13.45, vedremo Brooke disperata. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan scoprirà che suo marito non vuole più avere a che fare con lei e che ha deciso di chiudere ogni rapporto. La donna sarà molto spaventata da questa decisione ma soprattutto non capirà cosa sia cambiato tra lei e il suo consorte, tanto da portarlo a tornare tra le braccia di Taylor, mollandola in tronco, senza spiegazioni e senza una ragione precisa.

Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre che Ridge è tornato con Taylor

Taylor ha ceduto e tra lei e Ridge è scoccato un appassionato bacio, che ha suggellato il loro ritrovato amore. I due hanno annunciato il lieto evento ai figli ma Ridge dovrà rivelarlo pure a Brooke, appena giunta ad Aspen. La Forrester, arrivata in montagna, scoprirà dal suo consorte, anzi futuro ex, della sua decisione di riunirsi alla Hayes. La bionda rimarrà ovviamente senza parole soprattutto perché non capirà cosa sia cambiato, in questi giorni, tanto da portare lo stilista a fare questo salto inaspettato. Brooke chiederà immediatamente spiegazioni.

Beautiful Anticipazioni: Brooke vuole sapere cosa sia successo a Ridge

Brooke calcherà la mano con Ridge e vorrà sapere cosa sia successo di tanto grave da portare Ridge a tornare tra le braccia di Taylor. Sebbene sia sempre stata al corrente dell’ascendente che la Hayes ha su suo marito, la Logan non immaginava che lo stilista potesse davvero mollarla in tronco. La sua fuga ad Aspen però deve per forza nascondere qualcosa di più, che pretenderà di sapere, ora! Ridge non si lascerà scappare nessuna informazione, anzi attenderà che sia lei a dirgli la verità sulla chiamata ai servizi sociali.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge spera che Brooke confessi tutto

Ridge sarà ancora molto confuso. Vedere Brooke ad Aspen lo farà sentire di nuovo in bilico tra le due donne della sua vita. Lo stilista spererà con tutte le forze che sua moglie confessi di aver chiamato i servizi sociali e forse, se lo farà, le cose prenderanno una piega diversa. Vi anticipiamo che la bionda non solo non dirà nulla ma non saprà nemmeno che Ridge stia pensando una cosa simile. Scopriremo infatti molto presto che Brooke non ha fatto alcuna chiamata ed è stata incastrata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 al 10 febbraio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.