Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 dicembre

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 5 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 dicembre - Deacon tremerà di paura e stavolta penserà che sia tutto finito per lui. Nell’episodio della Soap vedremo Sheila presentarsi a Il Giardino nonostante le raccomandazioni dello Sharpe. La rossa, con la scusa di portare il cellulare al suo amico e amante, arriverà al ristorante proprio quando Finn si troverà là, a pranzo con sua madre Li. Il barista, preoccupato di essere scoperto, sbiancherà all’improvviso e il bel dottore si accorgerà che qualcosa deve aver turbato il padre di Hope. Ma cosa? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 dicembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 5 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 5 dicembre - scopriremo che la bella Müjgan è morta. Comincerà a circolare la notizia di un terribile incidente aereo, su un volo diretto a Istanbul. Fikret e tutti a Çukurova saranno sconvolti da questo terribile evento. Intanto Sermin troverà il documento che le darà la conferma di quanto ipotizzato dalla sua amica Fusun, ovvero che Sevda è in realtà Fatma Odzen, madre di Ayla, alias Umit. Saniye, dopo averlo e non aver più voluto riaccoglierlo in casa, sarà convinta a perdonare Gaffur grazie all’intervento, provvidenziale per il marito, di Uzum. Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 4 al 10 dicembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 dicembre 2023 - Cruz attaccherà Pia. La marchesa, sobillata da Petra, se la prenderà con la povera governante e l’accuserà di essere una bugiarda e una traditrice. L’intento della nobile sarà sì umiliare la donna ma anche licenziarla. Ma prima che possa farlo e possa quindi condannare Pia a trovare un altro lavoro e un altro posto dove stare, qualcuno dei domestici si farà avanti per proteggere la governante. Si tratterà di Don Gregorio che, inaspettatamente, dirà di essere il padre del bambino. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 4 all'8 dicembre 2023.