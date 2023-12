Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 5 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz attaccherà Pia e vorrà licenziarla ma qualcuno correrà in aiuto della governante. Ecco chi sarà...

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 dicembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Cruz attaccherà Pia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa, sobillata da Petra, se la prenderà con la povera governante e l’accuserà di essere una bugiarda e una traditrice. L’intento della nobile sarà sì umiliare la donna ma anche licenziarla. Ma prima che possa farlo e possa quindi condannare Pia a trovare un altro lavoro e un altro posto dove stare, qualcuno dei domestici si farà avanti per proteggere la governante. Si tratterà di Don Gregorio che, inaspettatamente, dirà di essere il padre del bambino.

Anticipazioni La Promessa: Cruz pronta a licenziare Pia

Petra ha sbugiardato e umiliato Pia davanti a tutto il personale ma prima di questo ha spifferato a Cruz il grande segreto della governante. La cameriera ha sobillato la marchesa contro la sua rivale e crede di aver finalmente ottenuto quello che vuole. La marchesa si fionderà quindi nelle cucine, pronta a portare a termine il suo obiettivo.

La Promessa Anticipazioni: Pia disperata. Dovrà lasciare la tenuta

Cruz scenderà nelle cucine come una furia e attaccherà Pia. L’accuserà di essere una bugiarda e di averla ingannata, nonostante lei le avesse dato la possibilità di non perdere il lavoro e di tornare alla tenuta. La governante non saprà come giustificarsi; ora certo non può più nascondersi e si preparerà a dover fare le valigie. Ma qualcuno correrà in suo soccorso.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Gregorio aiuta Pia

Pia si convincerà di dover andarsene dalla tenuta e di dover dire addio al suo lavoro. Cruz è talmente furiosa che stavolta non sarà magnanima con lei. Quando penserà che tutto sia finito, Don Gregorio le comparirà alle spalle e dichiarerà di essere il padre del bambino che porta in grembo. La marchesa e Petra, così come tutti, rimarranno a bocca aperta ma le cose, dopo questa dichiarazione, assumeranno un aspetto ben diverso. Pia è sì non sposata ma il piccolo che sta per arrivare non è un figlio illegittimo. Ha un padre che si potrà occupare di lui e risolvere questa situazione vergognosa che si è creata.

