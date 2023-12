Terra Amara Anticipazioni 5 dicembre 2023: Fikret in lacrime. Mujgan è morta!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Terra Amara per la puntata in onda il 5 dicembre 2023 su Canale 5. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci mostrano Fikret con il cuore spezzato. Il ragazzo ha scoperto che Mujgan è morta. Intanto Sermin scopre che Sevda è davvero la madre di Umit.

Nella puntata di Terra Amara in onda su Canale5 il 5 dicembre 2023, alle ore 14.10, scopriremo che la bella Müjgan è morta. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che comincerà a circolare la notizia di un terribile incidente aereo, su un volo diretto a Istanbul. Fikret e tutti a Çukurova saranno sconvolti da questo terribile evento. Intanto Sermin troverà il documento che le darà la conferma di quanto ipotizzato dalla sua amica Fusun, ovvero che Sevda è in realtà Fatma Odzen, madre di Ayla, alias Umit. Saniye, dopo averlo e non aver più voluto riaccoglierlo in casa, sarà convinta a perdonare Gaffur grazie all’intervento, provvidenziale per il marito, di Uzum.

Anticipazioni Terra Amara: Fikret disperato, Müjgan è morta

Müjgan ha deciso di partire per Istanbul dopo aver fatto una scoperta terrificante e dopo essersi stancata di rincorrere amori impossibili e uomini che le preferiscono sempre quacun altro o qualcos’altro. È capitato con Yilmaz per la prima volta ed è ricapitato con Fikret, più attento alla vendetta che alla loro storia. La bella dottoressa ha quindi scelto di voltare pagina ma il destino non le ha riservato un lieto fine. Ha perso la vita in un terribile incidente aereo. Quando la notizia comincerà a circolare per Çukurova, a Fikret si spezzerà il cuore. Il ragazzo, all’ultimo, ha cercato di fermarla correndo all’aeroporto e chiedendole di sposarlo ma il loro è stato un addio… e ora per sempre. Il giovane nipote di Fekeli non riuscirà più a darsi pace e si accuserà di aver ferito la donna che lo amava più di se stessa, tanto da essere disposta a lasciare la Turchia per seguire lui in Germania e rifarsi una vita. Ma nella sua mente c’era posto solo per la guerra contro Demir e questo non potrà mai e poi mai perdonarselo.

Terra Amara Anticipazioni: Sermin ha le prove che Sevda sia la madre di Umit

Sermin vuole vederci chiaro e visto che Demir non la vuole nemmeno ascoltare, ha deciso di trovare da sola le prove che le servono per confermare la teoria della sua amica Fusun. La cugina dello Yaman si è messa così alla caccia di qualche documento che attesti la parentela tra Sevda e Umit e finirà per trovarlo. Con le carte in mano avrà la certezza che la cantante in realtà si chiami Fatma Odzen e che abbia avuto una figlia, di nome Ayla, meglio conosciuta come Umit. Una verità che potrebbe esserle utile per i suoi loschi scopi mai messi da parte.

Trame e Anticipazioni Terra Amara: Saniye perdona Gaffur

Gaffur è fuori casa ormai da giorni e ha trovato riparo nei più svariati posti, finendo persino a causare qualche incomprensione con Müjgan, che lo ha trovato nudo nella sua casa. Ma per lui stanno per tornare i bei momenti. Saniye deciderà di perdonare il marito e di riaccoglierlo nella loro dimora, grazie all’intervento di Uzum, che la convincerà a farlo. Sarà davvero pace fatta?

