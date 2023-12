Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 dicembre 2023: Deacon impazzisce. Sheila ha esagerato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon sbiancherà nel vedere Sheila a Il Giardino proprio quando Finn sarà là, a pranzo con Li. Il rischio che correranno sarà enorme.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 5 dicembre 2023, alle ore 13.45, Deacon tremerà di paura e stavolta penserà che sia tutto finito per lui. Nell’episodio della Soap vedremo Sheila presentarsi a Il Giardino nonostante le raccomandazioni dello Sharpe. La rossa, con la scusa di portare il cellulare al suo amico e amante, arriverà al ristorante proprio quando Finn si troverà là, a pranzo con sua madre Li. Il barista, preoccupato di essere scoperto, sbiancherà all’improvviso e il bel dottore si accorgerà che qualcosa deve aver turbato il padre di Hope. Ma cosa?

Anticipazioni Beautiful: Deacon raccomanda a Sheila di non muoversi di casa

Dopo l’incontro con Hope e il rischio corso con la giovane, Deacon è più guardingo. Non vuole che nessuno scopra Sheila da lui ed è certo che sua figlia vorrà sapere di più sulla misteriosa Lina. Il barista deve però riprendere la sua vita e la sua normalità, recandosi a lavoro. Prima di uscire ha raccomandato anzi intimato alla Carter di non uscire di casa e di rimanere nascosta nel suo piccolo appartamento. Ma può Sheila Carter rimanere come un leone in gabbia? Ovviamente no! La donna approfitterà del fatto che il suo amico e amante ha dimenticato il cellulare, per rimettersi la maschera e presentarsi a Il Giardino, ma nel momento meno opportuno.

Beautiful Anticipazioni: Finn, a pranzo a Il Giardino, ringrazia Li per essergli sempre stato accanto

Sheila arriverà a Il Giardino nel momento meno opportuno. Finn sarà là a pranzo con Li. Il giovane verrà servito da Deacon, che il dottore ringrazierà per quello che ha fatto quella sera. Se lui non avesse chiamato i soccorsi, sia lui che Steffy sarebbero morti. Il bel Finnegan non si limiterà a fare i suoi ringraziamenti solo allo Sharpe ma sarà grato a sua madre per averlo salvato e protetto da tutti anche a costo della sua stessa vita.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon trema nel vedere Sheila a Il Giardino

La conversazione tra Finn e Li sarà sporadicamente interrotta da Deacon, che servirà i due. Proprio mentre prenderà le loro ultime ordinazioni, lo Sharpe vedrà Sheila comparire al ristorante. Il barista sbiancherà di colpo e il dottore si renderà conto che il suo amico sembra aver visto un fantasma. Gli chiederà quindi cosa stia succedendo e quando il padre di Hope si allontanerà con la scusa di dover verificare una cosa, Finn si girerà per capire cosa stia succedendo. Per fortuna non vedrà nulla di compromettente ma Deacon aggredirà Sheila per averli messi di nuovo in pericolo. Mostrarsi così, alla luce del sole e per giunta quando Finn è presente, avrebbe potuto farli finire in prigione.

