Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 dicembre

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 4 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 dicembre - Hope e Thomas si confronteranno sul futuro di Douglas ma anche sul loro destino di genitori. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester pregherà l’ex moglie di dargli fiducia. Il ragazzo parlerà a cuore aperto e confermerà di aver fatto sì degli errori in passato ma di essere molto cambiato da allora. Le dirà pure di aver bisogno di Douglas nella sua vita e che pure il bambino ha bisogno di suo padre accanto. La Logan, davanti a queste parole, comincerà a tentennare. Intanto Brooke e Taylor si troveranno ancora ricoperte di tempera. Ridge inviterà entrambe ad andare a lavarsi e la bionda sferrerà un altro subdolo attacco alla sua rivale. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 4 dicembre - Demir scoprirà una terribile novità, appena tornerà a casa. Lo Yaman, appena scarcerato, verrà a sapere che la sua amata Zuleyha ha lasciato la loro dimora, per fuggire chissà dove con i suoi figli. Per l’imprenditore sarà un dolore enorme e comprenderà che, in sua assenza, qualcuno deve aver rivelato alla moglie qualcosa su lui e Umit. Si metterà così alla forsennata ricerca della donna e dei suoi figli, nella speranza di poterle spiegare tutto e ricominciare, di nuovo, da capo. Ma ci riuscirà? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 dicembre 2023 - Don Alonso non si darà pace. Deluso dal risultato dell’apertura del testamento del Barone, il marchese vorrà sapere chi sia questa fantomatica baronessa De Grazalema. Si metterà così alla ricerca di informazioni su di lei e vorrà capire soprattutto perché il suo odiato suocero abbia scelto una donna non della famiglia, come erede dei suoi soldi. Il Lujan sta per scoprire una verità che lo lascerà senza fiato. Senza saperlo lui sa già chi sia Elisa, visto che si tratta di una sua vecchia conoscenza. Qui la trama completa de La Promessa.

