La Promessa Anticipazioni 4 dicembre 2023: Don Alonso indaga sulla Baronessa Elisa ma la verità lo spiazzerà!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso indaga su Elisa. Vuole sapere chi sia ma la verità lo lascerà senza parole. La baronessa è infatti...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 4 dicembre 2023, alle ore 16.40, ci rivelano che Don Alonso non si darà pace. Deluso dal risultato dell’apertura del testamento del Barone, il marchese vorrà sapere chi sia questa fantomatica baronessa De Grazalema. Si metterà così alla ricerca di informazioni su di lei e vorrà capire soprattutto perché il suo odiato suocero abbia scelto una donna non della famiglia, come erede dei suoi soldi. Il Lujan sta per scoprire una verità che lo lascerà senza fiato. Senza saperlo lui sa già chi sia Elisa, visto che si tratta di una sua vecchia conoscenza.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso indaga su Elisa De Grazalema

L’apertura del testamento del Barone ha umiliato Lorenzo mentre per Cruz è stata una spiacevole sorpresa che suo padre non abbia pensato di dare tutte le sue ricchezze a lei e a sua sorella. Ad aver tremato davanti alla scoperta che Don Juan non ha lasciato nient’altro che due palazzi alla famiglia, è stato Don Alonso. Il marchese ha capito di trovarsi ancora in una situazione difficile; senza i soldi che sperava di avere dal suocero, non potrà continuare a tenere in piedi la tenuta. Quel che è peggio è che il saccente nobile ha lasciato tutto a una certa Elisa, che il padre di Manuel sarà deciso a scoprire chi sia e cosa abbia a che fare con l’Ezquerdo.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso sarà sconvolto dalla verità su Elisa

Don Alonso cercherà di scoprire chi sia questa Elisa De Grazalema e soprattutto perché il Barone l’abbia designata sua erede. Il marchese farà domande in giro e interrogherà le sue conoscenze ma non avrà alcuna informazione. Vi anticipiamo che nessuno saprà chi è questa donna perché non usa più il suo vero nome. Ebbene sì, la baronessa ha cambiato identità e Don Alonso scoprirà molto presto che si tratta di una sua vecchia conoscenza.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Alonso e Cruz a confronto con Elisa

Alla tenuta tutti si stanno domandando chi sia Elisa e in che rapporti fosse con il Barone. Don Alonso e Cruz lo capiranno presto, visto che la marchesa deciderà di invitare la donna a La Promessa, per conoscerla e perché no, pure per convincerla a lasciare la sua eredità nelle mani delle figlie dell’Ezquerdo. Ma Cruz dovrà fare i conti, presto, con una realtà ben più fastidiosa di quella che immagina ora.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.