Terra Amara Anticipazioni 4 dicembre 2023: Demir disperato. Zuleyha se n'è andata!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Terra Amara per la puntata in onda il 4 dicembre 2023 su Canale 5. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci rivelano che Demir, uscito di prigione, sarà disperato nel non trovare Zuleyha e nello scoprire che se n'è andata.

Le Anticipazioni di Terra Amara, in onda il 4 dicembre 2023, alle ore 14.10 su Canale5, ci rivelano che Demir scoprirà una terribile novità, appena tornerà a casa. Lo Yaman, appena scarcerato, verrà a sapere che la sua amata Zuleyha ha lasciato la loro dimora, per fuggire chissà dove con i suoi figli. Per l’imprenditore sarà un dolore enorme e comprenderà che, in sua assenza, qualcuno deve aver rivelato alla moglie qualcosa su lui e Umit. Si metterà così alla forsennata ricerca della donna e dei suoi figli, nella speranza di poterle spiegare tutto e ricominciare, di nuovo, da capo. Ma ci riuscirà?

Anticipazioni Terra Amara: Demir viene scagionato. Ora può tornare a casa ma…

Umit ha accusato Demir di averla aggredita. Si trattava però di una grossa e subdola menzogna, orchestrata dalla donna per vendicarsi del rifiuto dell’amato e per impedirgli di essere felice. Ma le bugie a Çukurova hanno le gambe corte ma soprattutto c’è chi, nonostante l’odio, non intende macchiarsi di un crimine senza senso. Stiamo ovviamente parlando di Fikret, che informato da Müjgan delle sorti del fratellastro, ha deciso di recarsi dai gendarmi per aiutare il fratellastro, raccontando come sono andate davvero le cose: Umit non è stata aggredita ma è caduta dalle scale, dopo un litigio con lui, che non le ha prestato soccorso. Grazie alla confessione del ragazzo, totalmente inaspettata, Demir viene scagionato e potrà tornare a casa, dove però l’attende una brutta sorpresa.

Terra Amara Anticipazioni: Demir scopre che Zuleyha se n’è andata

Demir farà di nuovo capolino nella sua dimora, certo che dovrà diverse spiegazioni a sua moglie. L’uomo non ha fatto in tempo a rivelare i suoi sbagli all’amata consorte e si appresterà a farlo, nella speranza che lei riesca a perdonarlo. Ma qualcuno lo ha preceduto, è evidente. Lo Yaman verrà a sapere che sua moglie ha venduto le sue quote dell'azienda, ha fatto i bagagli e se n’è andata con i bambini, sicuramente avvertita dei suoi tradimenti. Effettivamente è successo così. La bella Altun non ha potuto sopportarlo ed è ora di mettere la parola fine a tutte le sue sofferenze.

Trame e Anticipazioni Terra Amara: Demir alla ricerca disperata di Zuleyha

Demir non riuscirà a sopportare che la sua felicità sia crollata così all’improvviso, proprio quando le cose stavano andando bene. Zuleyha si era finalmente innamorata di lui e ora, per un errore, è tutto cambiato. Lo Yaman sa di aver tradito sua moglie e che lei sarà sicuramente furiosa ma potrebbe spiegarle cosa è davvero successo e cosa l’abbia spinto a cercare l’amore in un’altra donna. Tutto questo sarebbe possibile solo se riuscisse a parlarle e a trovarla. Demir si metterà alla ricerca di Zuleyha, pronto a tutto pur di riconciliarsi con lei e di dirle quanto la ama, l’ha sempre amata e continuerà a farlo ma soprattutto deciso a dirle che Umit è stata solo una parentesi, quando credeva che tra loro non potesse mai funzionare. Riuscirà a trovarla e a stare di nuovo tutti insieme?

