Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 dicembre 2023: Thomas supplica Hope di non separarlo da Douglas mai più!

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas prega Hope di non portargli via Douglas. Ha bisogno di lui!

Nella puntata di Beautiful in onda il 4 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Hope e Thomas si confronteranno sul futuro di Douglas ma anche sul loro destino di genitori. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester pregherà l’ex moglie di dargli fiducia. Il ragazzo parlerà a cuore aperto e confermerà di aver fatto sì degli errori in passato ma di essere molto cambiato da allora. Le dirà pure di aver bisogno di Douglas nella sua vita e che pure il bambino ha bisogno di suo padre accanto. La Logan, davanti a queste parole, comincerà a tentennare. Intanto Brooke e Taylor si troveranno ancora ricoperte di tempera. Ridge inviterà entrambe ad andare a lavarsi e la bionda sferrerà un altro subdolo attacco alla sua rivale.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Thomas a confronto

Hope ha accusato Steffy di aver fatto scoppiare una guerra tra Logan e Forrester, l’ennesima da quando sono piccole. La figlia di Ridge si è difesa strenuamente, ribadendo alla sorellastra che Douglas è figlio di suo fratello e che è giusto che stia con la sua famiglia d’origine, ora che Thomas sta meglio. È stato proprio quest’ultimo a frenare le due contendenti e a chiedere alla sorella di lasciarlo da solo a parlare con la sua ex moglie. Il giovane stilista ha cominciato a chiedere a Hope di non essere così combattiva e di lasciargli spiegare le sue vere intenzioni e i suoi veri sentimenti, diventati più maturi e consapevoli rispetto al passato.

Beautiful Anticipazioni: Thomas prega Hope di non separarlo da Douglas

Thomas ha cominciato a dire a Hope di essere cambiato e di essere diventato una persona diversa dal passato. Il ragazzo continuerà a ribadire tutto questo e ammetterà di aver compiuto degli atti orrendi, di cui si è pentito e si pentirà per sempre. Crede però di aver fatto ammenda e di aver cominciato un percorso di redenzione – che comprende pure la psicoterapia – che gli hanno permesso di voltare pagina. Ora che è un uomo migliore sente di potersi occupare di suo figlio. Thomas pregherà Hope di non separarlo da Douglas; ha bisogno del suo bambino così come lui ha necessità di stare con suo padre, di averlo accanto e di poter contare su di lui. La Logan sarà molto colpita da queste parole e vacillerà davanti alla determinazione del suo ex compagno, che comincerà a vedere in un altro modo, con un affetto e una stima che non pensava di provare più per lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke provoca Taylor

Lo scontro tra Taylor e Brooke è stato interrotto e fermato da Ridge, che ha rivelato alle due donne di essere molto deluso dal loro comportamento. Nonostante la Hayes abbia chiarito che il motivo del loro scontro non è Douglas ma lui, le cose non si sono risolte. Anzi! Brooke approfitterà di un momento di serenità per ribadire che il bambino deve rimanere con Hope, esasperando la dottoressa. Poi, non contenta, abbraccerà il marito, chiedendogli di fare una doccia insieme, per pulire la tempera. Taylor osserverà la scena alzando gli occhi al cielo e incontrando lo sguardo di nuovo ambiguo del Forrester, che non saprà reagire.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.