Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 4 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 ottobre 2023 - Bill rivelerà a Wyatt di sentirsi in difetto. Lo Spencer confesserà al figlio di aver voluto fermare Sheila e proteggere così Steffy e Finn. Il magnate sembrerà davvero inconsolabile per quello che è successo. Poi, mentre lo vedremo tornare a casa a piedi – per schiarirsi un po’ le idee – si imbatterà in una donna accovacciata in un angolo e ferita. La persona in questione sarà Li, sopravvissuta all’incidente ma non in grado di parlare. Bill non la riconoscerà ma si offrirà immediatamente di aiutarla. Intanto Finn scoprirà con orrore cosa è successo a sua madre e perderà il controllo con la Carter. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 ottobre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 4 ottobre 2023 - una volta giunta in ospedale, Mujgan nota qualcosa che la lascia interdetta. Quest'ultima è già indispettita dal fatto che la nuova arrivata, Umit, l'abbia sostituita, ed ora che si rende conto che lei e Fikret sembrano piuttosto in confidenza, diventa ancora più nervosa. Il medico viene a sapere che non si sbagliava: Umit ed il nipote di Fekeli sono amici di vecchia data. L'Hekimoglu junior non può fare a meno di storcere il naso, palesemente insofferente nei confronti di questa realtà. Che la vedova sia gelosa di Fikret? Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 2 al 7 ottobre.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 ottobre 2023 - Don Alonso sarà furioso con Cruz. Il marchese sarà molto deluso dalla moglie per come si è comportata sia nei confronti di sua figlia Catalina sia con Jimena. Il nobile l’accuserà di pensare solo al proprio tornaconto e tra i due si alimenterà il disprezzo. Intanto Jimena, felice di avere i suoi genitori alla tenuta, proporrà a Manuel di fare una passeggiata nel bosco e cercherà di ammaliarlo ancora di più. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopri tutte le Anticipazioni settimanali di La Promessa dal 2 al 6 ottobre.