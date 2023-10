La Promessa Anticipazioni 4 ottobre 2023: Jimena ammalia Manuel. Per Jana non c'è più speranza?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 4 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jimena cercherà di conquistare definitivamente Manuel mentre Don Alonso rivelerà il suo disprezzo per Cruz.

Nella puntata de La Promessa in onda il 4 ottobre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Don Alonso sarà furioso con Cruz. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese sarà molto deluso dalla moglie per come si è comportata sia nei confronti di sua figlia Catalina sia con Jimena. Il nobile l’accuserà di pensare solo al proprio tornaconto e tra i due si alimenterà il disprezzo. Intanto Jimena, felice di avere i suoi genitori alla tenuta, proporrà a Manuel di fare una passeggiata nel bosco e cercherà di ammaliarlo ancora di più.

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso furioso contro Cruz

Tra Don Alonso e Cruz le cose non vanno per nulla bene. Il marchese non riesce a perdonare alla moglie di aver rubato la spilla di Catalina e di averla venduta per organizzare una festa di compleanno, per lei, in pompa magna. Il nobile sarà molto deluso dalla sua consorte e l’accuserà di essere una vera e propria approfittatrice. Ma Don Alonso non si fermerà qui. Punterà il dito contro di lei anche per la questione dei duchi De Los Infantes, invitati a rimanere alla tenuta per qualche tempo.

La Promessa Anticipazioni: Tra Cruz e Don Alonso è tutto finito?

Il matrimonio tra Don Alonso e Cruz non è mai stato così in bilico. Il marchese è furioso con la moglie e lei, stanca di ricevere un trattamento di disprezzo, gli ha rinfacciato di non essere mai stata amata come la prima marchesa De Lujan. Tra i due c’è ormai aria di crisi e, secondo le Anticipazioni, non ci sarà nessuna distensione, almeno per ora.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena ammalia Manuel

Jimena ha disobbedito al padre e ha ottenuto che il duca e la duchessa, sua madre, si trasferiscano a La Promessa, per un po’ di tempo. La ragazza vuole dimostrare ai genitori, di essere molto felice con Manuel e che sposarlo sia la cosa più giusta. La giovane non perderà tempo e chiederà al marchese, finalmente del tutto ristabilito, di accompagnarla a fare una passeggiata all’aria aperta. Il Lujan accetterà e darà modo alla sua fidanzata di ammaliarlo definitivamente.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 2 al 6 ottobre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.