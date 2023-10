Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 ottobre 2023: Bill trova e soccorre Li!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Bill troverà e soccorrerà Li ma senza riconoscere la donna. Intanto Finn perderà la testa.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Bill rivelerà a Wyatt di sentirsi in difetto. Lo Spencer confesserà al figlio di aver voluto fermare Sheila e proteggere così Steffy e Finn. Il magnate sembrerà davvero inconsolabile per quello che è successo. Poi, mentre lo vedremo tornare a casa a piedi – per schiarirsi un po’ le idee – si imbatterà in una donna accovacciata in un angolo e ferita. La persona in questione sarà Li, sopravvissuta all’incidente ma non in grado di parlare. Bill non la riconoscerà ma si offrirà immediatamente di aiutarla. Intanto Finn scoprirà con orrore cosa è successo a sua madre e perderà il controllo con la Carter.

Anticipazioni Beautiful: Bill si sente in colpa per non aver aiutato Steffy

La partenza di Steffy ha lasciato tutti senza parole. Taylor e Ridge sono nel panico, dopo aver saputo che la loro bambina, per rimettersi in sesto, si è fatta ricoverare in una clinica psichiatrica. Una scelta che non avrebbero mai pensato fosse così tanto necessaria. Intanto Bill, ancora all’oscuro di questa triste novità, confesserà a Wyatt – con cui si troverà a cena – di sentirsi in colpa, per non essere riuscito a proteggere la Forrester, parte ancora della sua famiglia. Il magnate si rammaricherà di non aver avuto modo di evitare la sparatoria e giurerà di stanare Sheila Carter ovunque lei sia.

Beautiful Anticipazioni: Bill trova e soccorre Li

Wyatt si stupirà di quanto suo padre abbia preso a cuore questa faccenda e si renderà conto di quanto sia cambiato. Bill gli rivelerà di aver fatto ammenda dei suoi errori e di voler proteggere, a tutti i costi, la sua famiglia, Steffy compresa. I due si saluteranno e lo Spencer senior, desideroso di schiarirsi le idee, si avvierà verso casa a piedi. Durante il tragitto si imbatterà in una donna in seria difficoltà, con i vestiti laceri e segni evidenti di un incidente. Bill le si avvicinerà per prestarle soccorso e si offrirà di portarla a casa sua, per darle le prime cure. La persona in questione sarà Li, che non spiccicherà parola, per paura di finire nei guai. Il magnate non la riconoscerà ma sentirà comunque di doverla portare da lui. E così farà…

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn perde la testa

Sheila ha raccontato al figlio di aver inavvertitamente ucciso Li e continuerà a ribadire che si è trattato di un incidente. Finn non riuscirà a credere che l’incubo si trasformi in qualcosa di ancora più serio e preoccupante e perderà completamente la testa. Riuscirà ad alzarsi in piedi e minaccerà sua madre di eliminarla con le sue stesse mani, se non lo lascerà andare da Steffy. La Carter saprà però difendersi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 ottobre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.