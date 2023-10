Terra Amara Anticipazioni 4 ottobre 2023: Mujgan gelosa di Fikret?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 4 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Sevda dà un consiglio a Zuleyha, Fekeli riaccoglie in casa Mujgan. Dopodiché, quest'ultima fa una scoperta che la sconvolge...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 ottobre 2023, alle 14.10, Sevda origlia una conversazione tra due contadini. Uno confida all'altro di coltivare i propri prodotti in un campo degli Yaman di nascosto. La cantante lo riferisce a Zuleyha, e le suggerisce d'intervenire con fermezza. Intanto, Fikret parla a Fekeli della situazione in cui si trova Mujgan; l'imprenditore, impietosito dal racconto del nipote, va a trovarla, la perdona e le chiede di tornare a casa. Anche Behice fa ritorno al ranch. In un secondo momento, in ospedale, l'Hekimoglu junior si rende conto che Fikret ed Umit sono in confidenza. In effetti, i due sono amici di vecchia data...

Terra Amara Anticipazioni: Sevda dà un consiglio a Zuleyha...

Sevda ascolta per caso una conversazione tra due dipendenti della tenuta. Un contadino rivela all'altro che, quando nessuno se ne accorge, coltiva i propri prodotti in uno dei campi degli Yaman. La cantante, preso coscienza di ciò, corre ad informare Zuleyha. Sevda, infatti, preferisce rivolgersi a lei, che si sta affermando in quanto nuova signora della villa, anziché a Demir. Dopo averla messa al corrente di ciò, l'artista ha anche un consiglio da dare all'Altun: dovrebbe intervenire subito e con fermezza, per dimostrare a tutti di che stoffa sia fatta una volta per tutte.

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli chiede a Mujgan di tornare a casa...

Mujgan, bisognosa di una mano, si è rivolta a Fikret. La dottoressa è appena venuta a sapere che Yilmaz non le ha lasciato 30 milioni di lire come credeva, bensì soltanto 80.000. Behice, adirata ed orgogliosa, non vuole neanche stabilirsi in un hotel più economico. Il ragazzo, allora, ne sta parlando con Fekeli, al quale chiede di mettersi una mano sulla coscienza. L'imprenditore, impietosito, va a trovare l'Hekimoglu junior in albergo, le concede il proprio perdono e poi le dice che è pronto a riaccoglierla in casa. Così, la giovane, la zia ed il piccolo Kerem Ali tornano al ranch...

Mujgan s'indispettisce, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 4 ottobre 2023

Una volta giunta in ospedale, Mujgan nota qualcosa che la lascia interdetta. Quest'ultima è già indispettita dal fatto che la nuova arrivata, Umit, l'abbia sostituita, ed ora che si rende conto che lei e Fikret sembrano piuttosto in confidenza, diventa ancora più nervosa. Il medico viene a sapere che non si sbagliava: Umit ed il nipote di Fekeli sono amici di vecchia data. L'Hekimoglu junior non può fare a meno di storcere il naso, palesemente insofferente nei confronti di questa realtà. Che la vedova sia gelosa di Fikret?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.