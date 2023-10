Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 3 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 ottobre 2023 - Ridge e Brooke non riusciranno a strappare alcuna confessione a Mike. Il Forrester, lasciato la prigione, si recherà da Taylor, per informarla di aver trovato Guthrie e di essere sicuro che sia stato lui a far evadere Sheila e che la stia nascondendo. I due, e anche Thomas, saranno molto in ansia per come si stanno svolgendo le cose ma a preoccuparli sarà soprattutto Steffy, che nessuno riesce a contattare. La Hayes riceverà una telefonata da parte di un medico, che dirà di avere in cura la Forrester, ricoverata in una clinica psichiatrica. Intanto Finn cercherà di capire perché Li non sia con loro e non crederà certo che sua madre, dopo averlo salvato, l’abbia consegnato alla Carter. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 ottobre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 3 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 3 ottobre 2023 - l'Hekimoglu junior è sconcertata, ma mai quanto l'Hekimoglu senior. L'avvocato ha rivelato a nipote e zia che l'eredità dell'Akkaya non ammonta a 30 milioni di lire, bensì soltanto a 80.000. Behice è andata su tutte le furie, mentre Mujgan ha cominciato a riflettere su che fine avessero fatto tutti quei soldi. In un secondo momento, la dottoressa chiede alla donna di ragionare: non è più il caso che continuino ad alloggiare in un albergo tanto costoso, sarebbe meglio trovarne uno più economico. L'Hekimoglu senior, tuttavia, non ne vuole sapere. Allora, l'Hekimoglu junior si rivolge a Fikret per chiedergli aiuto... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 2 al 7 ottobre.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 ottobre 2023 - Jimena otterrà da Cruz il permesso di invitare i suoi genitori a passare del tempo alla tenuta. La ragazza sarà felicissima e sarà sicura di riuscire a convincere suo padre a non intromettersi nel suo fidanzamento. Intanto Jana scoprirà che Curro ha dei dubbi su Lorenzo e sarà molto contenta che il ragazzo voglia scoprire la verità da solo. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopri tutte le Anticipazioni settimanali di La Promessa dal 2 al 6 ottobre.