Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2023: Taylor e Ridge nel panico!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor e Ridge scopriranno che Steffy è ricoverata in una clinica psichiatrica.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Ridge e Brooke non riusciranno a strappare alcuna confessione a Mike. Il Forrester, lasciato la prigione, si recherà da Taylor, per informarla di aver trovato Guthrie e di essere sicuro che sia stato lui a far evadere Sheila e che la stia nascondendo. I due, e anche Thomas, saranno molto in ansia per come si stanno svolgendo le cose ma a preoccuparli sarà soprattutto Steffy, che nessuno riesce a contattare. La Hayes riceverà una telefonata da parte di un medico, che dirà di avere in cura la Forrester, ricoverata in una clinica psichiatrica. Intanto Finn cercherà di capire perché Li non sia con loro e non crederà certo che sua madre, dopo averlo salvato, l’abbia consegnato alla Carter.

Anticipazioni Beautiful: Ridge corre a informare Taylor di Mike Guthrie

Ridge e Brooke hanno minacciato Mike ma lui non si è fatto convincere e non ha rivelato nulla su Sheila. I Forrester hanno capito che il secondino non si lascerà sfuggire alcuna informazione in merito alla Carter e hanno dovuto lasciarlo andare. Ridge, uscito dalla prigione e lasciata Brooke, si recherà da Taylor, per informarla di aver trovato il colpevole dell’evasione della malefica rossa e per dirle che si tratta di una loro vecchia conoscenza: Mike Guthrie, braccio destro della loro nemica. Taylor sbiancherà nel sentire questo nome e capirà che il pericolo è ancora più grave di quanto sembrasse.

Beautiful Anticipazioni: Taylor e Ridge nel panico. Steffy è ricoverata

Durante la loro conversazione, verranno raggiunti da Thomas. Il ragazzo chiederà ai suoi genitori se sono riusciti a mettersi in contatto con Steffy ma sia Ridge che Taylor diranno di non averla sentita. I tre saranno preoccupati e purtroppo le loro ansie si concretizzeranno, quando la Hayes riceverà una chiamata da parte di un medico di Montecarlo, che ha in cura sua figlia, in una clinica psichiatrica. Il dottore spiegherà che la Forrester si è presentata spontaneamente da lui per farsi ricoverare, nella speranza di superare il lutto. Taylor sarà senza parole e come lei, anche lo stilista e il loro figlio, che cominceranno a pensare che la povera Steffy stesse molto più male di quanto facesse credere.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn vuole sapere la verità su Li

Taylor, Ridge e Thomas commenteranno che Steffy ha davvero dissimulato bene il suo dolore e ha fatto in modo che i suoi genitori non si preoccupassero più del dovuto. La ragazza sta però molto male se ha dovuto chiedere aiuto a una clinica, per uscire dal tunnel in cui è caduta. Per fortuna Amelia e i bambini sono ospitati nella stessa struttura, una sorta di resort, e possono stare accanto a lei. Chi non potrà stare ancora accanto alla Forrester sarà Finn. Il ragazzo sarà ancora in balia della sua pazza madre e vorrà sapere cosa sia capitato di preciso a Li e che tipo di incidente l’abbia costretta a lasciare suo figlio nelle mani di Sheila. Il dottore comprenderà perfettamente che la sua madre biologica deve averne combinato una delle sue e lei comincerà a raccontargli di come sia evasa, abbia cercato la sua tomba e scoperto che era ancora vivo. Finnegan tremerà però quando avrà la sensazione che Li sia morta per davvero.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.