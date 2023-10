Terra Amara Anticipazioni 3 ottobre 2023: Behice è una furia cieca!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 3 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Behice non riesce a credere alle proprie orecchie...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 ottobre 2023, alle 14.10, Behice è venuta a sapere che il patrimonio di Yilmaz non ammonta a 30 milioni di lire come credeva, bensì soltanto a 80.000. Mujgan sta provando a convincerla a trasferirsi in un albergo più economico, però la zia non ne vuole sapere. Sentendosi con le spalle al muro, la dottoressa si rivolge a Fikret in cerca di aiuto...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli caccia Mujgan e Behice di casa!

Fekeli, una volta che è entrato a conoscenza dei piani di Behice e Mujgan, ha reagito molto male. L'uomo è venuto a sapere che zia e nipote avevano stabilito che, dopo essersi intascate l'eredità di Yilmaz, si sarebbero trasferite con il piccolo Kerem Ali ad Istanbul. Fekeli, non accettando il fatto che le Hekimolgu sarebbero state disposte a separarlo dal nipotino, in un impeto di rabbia ha deciso di sbatterle fuori di casa.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan e Behice ricevono una brutta notizia...

Dopo essere state messe alla porta dall'imprenditore, le due si sono stabilite in un importante hotel con il bambino. Qui, Mujgan e Behice hanno incontrato un avvocato che, però, non aveva buone notizie per loro. Infatti, quest'ultimo ha comunicato ad entrambe che il patrimonio del defunto ex meccanico era molto meno consistente di quello che credevano...

Mujgan chiede aiuto a Fikret, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 3 ottobre 2023

L'Hekimoglu junior è sconcertata, ma mai quanto l'Hekimoglu senior. L'avvocato ha rivelato a nipote e zia che l'eredità dell'Akkaya non ammonta a 30 milioni di lire, bensì soltanto a 80.000. Behice è andata su tutte le furie, mentre Mujgan ha cominciato a riflettere su che fine avessero fatto tutti quei soldi. In un secondo momento, la dottoressa chiede alla donna di ragionare: non è più il caso che continuino ad alloggiare in un albergo tanto costoso, sarebbe meglio trovarne uno più economico. L'Hekimoglu senior, tuttavia, non ne vuole sapere. Allora, l'Hekimoglu junior si rivolge a Fikret per chiedergli aiuto...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.