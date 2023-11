Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 29 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 novembre 2023 - Ridge gelerà Hope, Brooke e Liam. Il Forrester sarà sempre più convinto che Deacon debba essere tenuto lontano e che non possa cambiare quello che è, ovvero un criminale che finirà per dare problemi alla sua famiglia, come ha già fatto. Hope, sostenuta da Liam e Brooke, cercherà di far cambiare idea al patrigno ma con scarsi risultati. Intanto a casa dello Sharpe, l’arrivo di Hope sta rimettendo in discussione gli accordi presi. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 29 novembre 2023 - poco dopo che a Cukurova c'è stata l'udienza in tribunale contro Demir, accusato di aver spinto giù dalle scale Umit con l'intento di farla fuori, Fikret e Lutfiye, ormai lontani dal paese, rientrano in casa. Il ragazzo si accorge subito che Mujgan è molto turbata. Fikret inizia ad interrogare l'amata per capire a che cosa sia dovuto questo suo stato d'animo, e, alla fine, l'Hekimoglu vuota il sacco: sa che il figlio della defunta Hunkar è stato arrestato per il tentato omicidio dell'amica, ma sa anche con certezza che, invece, lo Yaman è innocente! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 novembre 2023 - Candela e Simona continueranno a essere molto fredde l’una con l’altra. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Catalina si renderà conto che qualcosa tra loro non va e cercherà di capire cosa sia successo. Simona non vorrà però dirle nulla e terrà per sé il segreto che la lega alla sua (ex) amica. Intanto Mauro capirà che Lope è ancora innamorato di Maria. Qui la trama completa de La Promessa.

