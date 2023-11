Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 27 novembre al 3 dicembre 2023: Zuleyha scopre il tradimento di Demir e reagisce male!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 27 novembre al 3 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 27 novembre al 3 dicembre 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10, e la domenica dalle 21:20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 27 novembre 2023

Mujgan, alla fine, ha accettato di fuggire insieme a Fikret. I due, al momento, si trovano in albergo; in un momento in cui lui si allontana, la dottoressa legge un giornale e scopre che cosa è accaduto ad Umit. L'Hekimoglu, sotto shock, chiama immediatamente Bahtiyar per avere conferma dell'accaduto.

Puntata in onda Martedì 28 novembre 2023

In ospedale, Umit riprende conoscenza. Il primario, benché ancora sconvolta e dolorante, se la sente di fornire la propria testimonianza in merito all'incidente che l'ha ridotta in fin di vita. Senza troppi giri di parole, la Kahraman dice al procuratore di essere sicura che il proprio aggressore sia Demir Yaman.

Puntata in onda Mercoledì 29 novembre 2023

Dopo l'udienza, Fekeli e Lutfiye tornano a casa e trovano Mujgan. Quest'ultima è visibilmente scossa. L'Hekimoglu infatti dichiara che è certa che non possa essere stato Demir a spingere Umit giù dalle scale; pertanto, è finito dietro le sbarre un uomo innocente.

Puntata in onda Giovedì 30 novembre 2023

Sermin va in carcere per far visita a Demir. La bionda vorrebbe far sapere al cugino che cosa ha scoperto, ossia che il vero nome di Umit è Ayla, nome che Sevda, quando era ricoverata e stava delirando, non faceva che ripetere. Per Sermin non ci sono dubbi, è le due si conoscono bene, però non lo dicono. Lo Yaman non la sta a sentire e la manda via.

Puntata in onda Venerdì 1° dicembre 2023

Fikret viene a sapere che Umit ha rilasciato una deposizione che ha incastrato Demir. Il giovane, allora, decide di tornare a Cukurova e raccontare com'è che sono andate realmente le cose il giorno dell'incidente del primario, così da far scagionare il fratellastro innocente.

Puntate in onda Sabato 2 dicembre 2023

Nel corso della notte, una banda di criminali fa irruzione alla tenuta per svaligiarla. Sevda cerca di fermare uno dei malviventi che ha preso il piccolo Adnan in ostaggio sparandogli alla gamba; allora il delinquente prende la mira per ucciderla, ma arriva Zuleyha che lo ferma con un colpo di pistola. Le due donne seppelliscono il cadavere e decidono che questo resterà un loro segreto. Dopodiché, Fekeli testimonia a favore di Demir e lo fa scarcerare. Il giorno seguente, tutti i dipendenti della villa cercano di sistemare i danni fatti dalla banda la sera prima. Fikret è sospettato di essere a capo del gruppo, ma, dopo essere stato ascoltato, viene rilasciato per mancanza di prove. Ad attenderlo ci sono Lutfiye e lo zio. Finalmente, il giovane e Fekeli si chiariscono.

Puntate in onda Domenica 3 dicembre 2023

Umit e Mujgan hanno una brutta discussione, che culmina con quest'ultima che arriva a prendere un'inaspettata decisione. L'Hekimoglu va a parlare con Zuleyha della minaccia che il primario rappresenta per il suo matrimonio, e le mostre le prove fotografiche. La signora la ringrazia e le dice di essere già al corrente di tutto: ha anche già perdonato Demir. In verità, l'Altun non ne sapeva nulla ed è distrutta dalla notizia. Dopodiché, Fikret e la dottoressa si lasciano. Mujgan gli fa sapere di non essere più disposta ad essere sua complice. Intanto, l'unico che ha visto Sevda e l'ex sarta seppellire il cadavere viene assunto alla tenuta grazie a Gaffur. In un secondo momento, Zuleyha vende il 25% delle proprie azioni dell'azienda per avere i soldi necessari per iniziare una vita altrove con i bambini. Anche Mujgan è pronta ad andare ad Istanbul, dove le viene offerta una prestigiosa opportunità di lavoro. Fikret, però, la raggiungere in aeroporto per chiederle di sposarlo. Umit, invece, esce dall'ospedale e prova a riallacciare con Demir, ma senza successo. Nel frattempo, quest'ultimo viene a sapere che la moglie è intenzionata ad andarsene ed inizia una corsa contro il tempo per provare a fermarla.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e la domenica alle 21:20.