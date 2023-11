Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 novembre 2023: Ridge gela Hope, Liam e Brooke. Nessun perdono per Deacon!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge sarà convinto che Deacon non potrà mai cambiare e gelerà Hope, Brooke e Liam, rivelando loro di non aver nessuna intenzione di perdonare lo Sharpe.

Nella puntata di Beautiful in onda il 29 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge gelerà Hope, Brooke e Liam. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester sarà sempre più convinto che Deacon debba essere tenuto lontano e che non possa cambiare quello che è, ovvero un criminale che finirà per dare problemi alla sua famiglia, come ha già fatto. Hope, sostenuta da Liam e Brooke, cercherà di far cambiare idea al patrigno ma con scarsi risultati. Intanto a casa dello Sharpe, l’arrivo di Hope sta rimettendo in discussione gli accordi presi.

Anticipazioni Beautiful: Hope sconvolta dalla nuova fiamma del padre

Hope è sconvolta. Suo padre ha una nuova fidanzata e sembra fare sul serio. Per la ragazza è una bella notizia; non solo Deacon sembra aver messo la testa a posto cercando un lavoro stabile ma ha anche trovato qualcuno con cui condividere la vita, dimenticando Brooke. Hope lo comunicherà con gioia alla sua famiglia, Ridge compreso. Ma mentre lo Spencer e sua madre saranno molto felici di avere questa notizia, il Forrester sarà sempre della sua idea: Deacon Sharpe è un personaggio pericoloso.

Beautiful Anticipazioni: Ridge gela Hope, Liam e Brooke

Ridge è passato alle maniere forti con Deacon e lo ha messo in guardia: non deve più presentarsi a casa sua e non deve più avvicinarsi alla sua famiglia, nemmeno a Hope. Il Forrester gelerà la sua figliastra, Brooke e Liam, rivelando di essere convinto che lo Sharpe non possa cambiare e che rimanga sempre un personaggio pericoloso. Tutti dovranno rimanergli alla larga, altrimenti – è sicuro – la pagheranno cara. Le Logan e lo Spencer cercheranno di fargli cambiare idea ma la sua opinione non muterà di una virgola.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon ha paura!

La visita di Hope nella sua casa ha rimesso in discussione l’accordo tra Deacon e Sheila. Lo Sharpe ha paura di essere scoperto e di finire di nuovo in prigione per colpa della Carter. Per questo motivo il barista se la prenderà con la sua coinquilina e le dirà che forse è il caso che levi le tende. La rossa sarà però più che convinta che nessuno capirà che Lina è in realtà Sheila e che loro potranno continuare a vivere serenamente, insieme.

