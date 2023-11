Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 29 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina vuole scoprire cosa sia successo tra Simona e Candela ma la cuoca non le dirà nulla.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 29 novembre 2023, alle ore 16.45 circa, Candela e Simona continueranno a essere molto fredde l’una con l’altra. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Catalina si renderà conto che qualcosa tra loro non va e cercherà di capire cosa sia successo. Simona non vorrà però dirle nulla e terrà per sé il segreto che la lega alla sua (ex) amica. Intanto Mauro capirà che Lope è ancora innamorato di Maria.

Anticipazioni La Promessa: Candela e Simona ancora in lite

Candela è tornata alla Promessa ma non ha ancora perdonato Simona e potrebbe non farlo. L’aiuto cuoca si sente tradita dalla sua amica e non può certo dimenticare quello che la donna le ha tenuto nascosto per così tanto tempo. Le due hanno ripreso a lavorare insieme ma in cucina regna il silenzio, visto che le due si parlano a malapena e solo per questioni di lavoro. I domestici non tarderanno ad accorgersi che qualcosa non va ma se ne accorgerà pure Catalina.

La Promessa Anticipazioni: Catalina vuole sapere la verità su Candela e Simona

Catalina si renderà conto che tra Simona e Candela è calato il gelo. La ragazza penserà che questa situazione sia molto strana e che ci debba essere per forza una spiegazione. Deve essere successo qualcosa di molto grave se entrambe non rompono il silenzio che si è creato tra loro. Chiederà a Simona di confidarsi con lei e di dirle cos’è successo ma la domestica non vorrà dirle nulla e preferirà tenere per sé questo segreto.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Mauro scopre che Lope è ancora innamorato di Maria

Lope dovrà gestire la strana situazione che si è creata nella sua cucina e anche per lui non sarà facile. Il ragazzo dovrà però anche tenere a freno il suo cuore. Sì perché non ha mai smesso di amare Maria. Mauro si accorgerà dei sentimenti immutati dell’amico, quando lo sorprenderà ad annusare una sciarpa della cameriera. Il cameriere chiederà al cuoco di dirgli la verità e Lope non potrà che confessargli che il suo cuore appartiene ancora alla Fernandez ma che non potrà dirle nulla per rispetto di Salvador, il cui destino è ancora incerto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.